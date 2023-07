Con más de 26 años juntos, la pareja de artistas sostienen una de las relaciones más consolidadas del entretenimiento en Colombia y regularmente suelen exponer en redes sociales el amor que se tienen.

El santandereano, recordado por papeles como el que hizo en ‘Yo soy Betty, la fea’, lleva más de 21 años casado con la cartagenera, ya que duraron 6 años de novios.

Según han contado en varias oportunidades, ambos se conocieron cuando Aida Bossa llegó a Bogotá a estudiar actuación y entró a una academia en la que Julio Cesar Herrera era profesor. De hecho, él ha mencionado que prácticamente fue amor a primera vista y desde entonces buscó la manera de tener algo con ella.

Julio César Herrera y Aida Bossa pelean en entrevista

Algo que caracteriza a la pareja es el sentido del humor, pues siempre bromean entre sí y sacan una que otra risa a sus seguidores. No obstante, este jueves se conoció un video en el que al parecer sostuvieron una discusión durante una entrevista con Laura Acuña, la cual saldrá al público este domingo.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el programa ‘La sala de Laura Acuña’, a donde los invitaron, Herrera le hizo un pequeño reclamo a Bossa por un viaje que iba a hacer hace un tiempo.

—Se iba a ir a vivir a París, imagínense— dijo el actor.

—¡Nooo!— respondió su esposa.

Una de las presentadoras del programa le preguntó a Herrera si el supuesto viaje que iba a hacer su esposa era sola o con otra persona y la respuesta del artista fue contundente.

—Sí, se iba a ir pa París… Tú fuiste la que empezó— dijo en tono serio mirando a Bossa.

—No, no, no. No vengas a inventar, eso no pasó ahí— contestó en el mismo tono la actriz.

En otro de los videos compartidos en el mismo espacio también se ve que Aida Bossa revela uno de los apodos que le decían cuando pequeña, el cual desató las risas de las presentadoras.

“En el colegio me decían ‘la langosta’ porque toda la carne la tenía atrás. En esa época yo tenía más jopo. Después de los 22 años se desapareció”, dijo la artista en tono jocoso.

