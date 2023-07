Julio César Herrera, el actor de teatro, televisión y cine nacional, no logró pasar su primer reto de eliminación en la edición 2023 de ‘Masterchef celebrity’ y quedó eliminado con su calentado original. Y aunque los conceptos del jurado fueron claros y contundentes, el santandereano sacó sus argumentos para controvertir la decisión.

Como ha sido habitual en el programa ‘Buen día, Colombia’, después de una eliminación en los ‘realities’ del Canal RCN, tuvieron la oportunidad de entrevistarlos para que se desahogaran. Y como ha pasado con los casos de ‘Vargasvil’ y el padre Walter, lo que dijo Herrera también dio de qué hablar.

Antes de la prueba, el mencionado actor dijo: “¡No hay nada más chimba que un calentado!… Quien no sepa, en Colombia, hacer un calentado, está jodido”, pero no tenía en cuenta el gusto de los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Julio César Herrera se quejó por su salida de ‘Masterchef celebrity’

Ante el reto de hacer un buen calentado, en 60 minutos y con el mejor sabor para no irse eliminado, Julio César Herrera se puso creativo e incluyó en su plato mondongo y morcilla. Y tal parece que en la preparación no tuvo en cuenta que esto podía dejar un exceso de grasa, que fue lo que lo llevó a salir del concurso de cocina.

Pues, en el programa mañanero mencionado, él salió con una respuesta que se alejó de los chistes o bromas, ya que consideró que le faltó ayuda de los jueces:

“Tengo una queja terrible, ¿yo qué voy a saber que la morcilla y el mondongo iban a producir una grasita? Si ellos están viendo por monitores, porque ellos, todo el tiempo, lo ven a uno. Sería chévere que se acercaran y dijeran: ‘¡Hey, ‘men’, no haga eso que se puede ir por eso!”.

Y ante el concepto del exceso de grasa en el plato, Herrera insistió con su argumento, dando a entender que no se sabía bien lo que querían los jurados: “¿Yo qué voy a saber, si yo no sé cocinar? Digo: ‘Voy a explorar, voy a meterle morcillita para meterle color al arroz y luego le zampo su mondongo. Eso quedó bueno, lo que pasa es que depende de si ellos ese día se levantaron contentos o no, si quieren saladito o dulcesito”.

Julio César Herrera dijo que debió salir Daniela Tapia por su calentado

Era obvia su molestia, por eso el presentador Andrés López preguntó: “¿Usted no quedó contento con su salida?”, Julio fue sincero y efusivo para responder: “¡Claro, yo tenía mucho más pa dar!”. Y otros de los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, Orlando Liñán, hizo comprometer al actor que es fanático de Millonarios: “¿De todos esos calentados de la eliminación, de cuál dices: ‘El mío estaba mejor que ese’?”.

Fue una pregunta difícil, porque podía entenderse que Herrera estaba en contra de alguno de los que siguió en la cocina del ‘Masterchef celebrity’, por eso dudó bastante en responder y prefirió ser correcto: “Yo, la verdad, no habría sacado a nadie [risas]”.

Pero como insistieron en el programa, él decidió soltarse y respondió, con inseguridad de embarrarla:

“Listo, lo voy a decir, esto no es personal y esto es un programa de entretenimiento y la gente lo tiene que entender así. Para uno es difícil cuando… Mejor dicho, si a usted le llegan con un morrito de arroz pegao’, un poquito de anguila y un alga. ¿Es un sushi deconstruido?”.

En ese momento todos entendieron que se refería al de Daniela Tapia, la actriz de nacionalidad cubana que ha tenido algunos problemas por comentarios en redes. Y aunque se notó que Julio César Herrera quería dar a entender que su plato había sido mejor, de nuevo echó la responsabilidad en los jueces: “Pero lo aceptaron ellos y fue la propuesta que aceptaron. Por eso dije: ¿Cuál es la regla para un calentado? No hay una regla para un calentado y creo que sí debería haber una principal”.

Antes de terminar el tema espinoso, el actor que llevó a la pantalla el recordado Freddy Stewart Contreras en la novela ‘Betty, la fea’ se ratificó en su idea de calentado, también en el reclamo a los jueces: