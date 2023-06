‘Masterchef celebrity’, en apenas un mes al aire, ha dado mucho para hablar entre los televidentes y usuarios de redes sociales, pero no todo ha sido sobre temas y situaciones culinarias. Y aunque no todos los eliminados lo han dicho, tanto Crisanto Vargas ‘Vargasvil’ como el padre Walter Zapata, han dado versiones similares sobre un ambiente extraño.

Según la entrevista que dio el religioso en el programa ‘Buen día, Colombia’, hubo cosas que no se vieron en el programa, que no se notan por televisión, pero que lo llevan a pensar sobre muchas cosas de la fama. Además, el propio padre contó que lo apartaban a él y a otra concursante.

Durante la conversación descomplicada y con confianza, porque Walter Zapata conocía a los presentadores del programa mañanero del Canal RCN, se refirió a lo que significa la convivencia con extraños: “No hay nada más bueno para conocer al ser humano que el encierro. Es duro, la convivencia siempre es dura, si es difícil para los que son casados y se aman, imaginen acá que no nos amamos”.

Además, el religioso dio a entender que es normal que esto ocurra, pero empezó a dar a entender que por ser religioso y por tener su vestimenta habitual, hay alguna resistencia: “La química existe, uno tiene química con las personas o lo que representan. Hay personas con las que uno se encuentra y porque uno tiene esto [el clériman] de una hay un rechazo. Yo no le veo ningún problema, como cuando me encuentro con un rabino”.

En ese momento, Walter Zapata soltó un comentario de algo que siempre ha creído y que revivió por su estadía en ‘Masterchef celebrity’:

El padre dijo que no conocía a todos los participantes, a pesar de que son famosos en sus áreas y rubros, pero hubo detalles que no son de conocer y que a él lo molestaron, algo que también había dicho ‘Vargasvil’ sobre los saludos: “Un día llegué e iba a saludar a alguien y me dijeron: ‘Ay, padre, por favor, estoy concentrada en una receta’…”

Aunque los presentadores del programa intentaron sacar el nombre de las personas que no lo trataban tan bien, le preguntaron por varios nombres de mujeres. Martha Isabel Bolaños, Marcela Benjumea, Carolina Acevedo y Daniela Tapia, fueron las mencionadas por Violeta Bergonzi y Orlando Liñán para conocer la opinión del padre Zapata.

Hubo algo de nervios, incluso en algún momento prefirió cantar la canción de ceremonias católica llamada ‘Protégeme Señor Con Tu Espíritu’, esto llevó a que se unieran los presentadores del programa con algo de risa y así se fueron a comerciales. Y cuando volvieron de la pausa, el religioso fue más directo; primero, no creyó que insistieran en el tema, después respondió sin muchos detalles: “¿De verdad?… No, muy bien. Son muy queridas… Ya se acabó y echamos agua bendita y todo”.

Después llegó el momento de las preguntas de los televidentes y una de estas se relacionaba mucho con el tema que estaban hablando anteriormente: “¿Cree que, a veces, no lo escogían en las pruebas por ser sacerdote?”. Y Walter Zapata sorprendió con sus palabras: “Creo que sí, de pronto por ser sacerdote”.

Y volvió a insistir con el tema de su indumentaria habitual:

“La producción me dijo que cómo me iba a vestir. Yo les dije que siempre voy a estar [señala el clériman], a veces con jean, hacía 20 años no compraba tenis porque no hago deporte… Y sí, es un obstáculo ser sacerdote y tener el clériman. De hecho, alguien me dijo: ‘¿Padre, usted va a estar con ese ‘churumbel’ a diario?’ Y yo le dije: ‘Se llama clériman y sí, voy a estar con él, porque eso me frena para muchas cositas’… No todo el mundo está en sintonía con Dios”.