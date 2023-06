El beso entre Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez en ‘Masterchef’ sirvió para que los ojos se pusieran sobre este par de artistas, que hace algunos meses vivieron situaciones delicadas.

Barragán fue señalado por parte de Lía Zafra, una expareja sentimental, de haberla agredido físicamente, tema que lo puso en el centro de una controversia a finales de 2022.

El ahora participante en ‘Masterchef’, que ha participado en producciones como ‘Te la dedico’ y ‘La ley del corazón’, respondió a través de una video acerca de ese tema.

El actor acudió en ese momento a su cuenta personal de Instagram para defenderse sobre una situación que se presentó en 2018 y que, en diciembre del año pasado, lo puso en la mira de críticos en Twitter.

“Surge una desafortunada situación de violencia, donde ella [Lia Zafra] me golpea cuestionándome por estar con ella [la mujer que lo acompañó], a lo cual yo no respondo, solo le pido que se calme y que me suelte el pelo y me deje de agredir. Esto fracturó radicalmente nuestra historia personal y artística y nos llevó a romper los lazos que aún nos unían”, afirmó en su mensaje de defensa.