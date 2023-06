Este miércoles, los participantes de ‘Masterchef’ se enfrentaron a un reto en el que debían hacer pizza. Para ello, todos fueron divididos en equipos de tres y los ganadores de la inmunidad, Jairo Ordóñez, Juan Pablo Barragán y ‘El negrito’, escogieron los grupos.

Cada concursante tuvo que hacer su propia pizza y al final el capitán de cada equipo escogió la preparación que le llevaría a los chefs.

La primera en pasar fue Carolina Acevedo y llevó consigo la pizza del actor Biassini Segura, la cual recibió malos comentarios ya que estaba cruda.

Cada equipo presentó sus pizzas y al final los tres jurados escogieron las dos peores, por lo que los seis perdedores de la prueba se llevaron el delantal negro.

Qué ocurrió con Carolina Acevedo en ‘Masterchef’

Una de las que se llevó delantal negro fue la actriz mencionada, quien por primera vez quedó en riesgo desde que inició la competencia.

Al ver ello, los chef le preguntaron a ‘El negrito’ si sentía algo al ver a su compañera vestida de negro.

—’Negrito’, si vio cómo es la vida— dijo Christopher Carpentier.

—La vida te da sorpresas— agregó Nicolás de Zubiría.

—Pero sería mejor si yo fuera el que le dijera: ‘Ponte el delantal tú’— respondió ‘El negrito’.

El comentario del participante sacó risas en sus compañeros, quienes miraron con asombro su emotiva reacción.

“Siento como un fresquito, pero todavía la espinita sigue ahí”, aseguró el creador de contenido.

En toda la cocina se escuchó el mismo coro: “Uhh…”.

“Hay un par felices porque me pusieron el delantal negro, pero eso no me dura mucho”, dijo en tono irónico Acevedo.

Qué pasó entre ‘El negrito’ y Acevedo

La tensión entre ambos surgió hace unos capítulos, cuando la actriz se ganó la inmunidad y tuvo la oportunidad de escoger a uno de sus compañeros para que se colocara delantal negro.

La decisión de la actriz fue sorpresiva, ya que eligió a ‘El negrito’ y este dijo que en algún momento tendría venganza.

“Quiero decirle a Caro, que soy bien rencoroso, espero no estar en tu posición, porque te voy a escoger”, aseguró en su momento el ‘influenciador’.

