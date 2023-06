Carolina Acevedo es una de las celebridades que hacen parte de la nueva temporada de ‘MasterChef‘ y aprovechando la dinámica de Instagram en la que se publican recuerdos los jueves (TBT) compartió unas imágenes de cuando comenzó en la actuación.

En ellas aparece Acevedo junto a los actores Manuel José Chávez, Silvia de Dios, Andrea Gómez y otros más, y añadió un mensaje en el que reveló que antes de ser actriz tenía en mente una profesión totalmente diferente.

“De chiquita mi sueño no era ser actriz, yo quería ser odontóloga como mi papá, pero la vida me llevó a serlo […], pero si me preguntan si cambiaría algo de mi pasado no lo haría, es más, volvería a escoger cada minuto que viví en un set porque esa experiencia me hizo la mujer que soy”, escribió la famosa.