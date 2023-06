Este jueves, los participantes fueron divididos en tres equipos para enfrentarse en un nuevo reto de campo. Para la prueba, los equipos debían cocinarle a 33 comensales y para ello tenían 3 proteínas diferentes: salmón, cerdo y pollo.

La competencia tenía un incentivo para algunos concursantes, pues quienes portaban delantal negro podrían quitárselo en caso de hacer parte del equipo que ganara.

Al grupo morado, liderado por Carolina Acevedo, le tocó salmón; al verde, encabezado por Marcela Benjumea, le correspondió el cerdo; y al azul, de Francisca Estévez, le tocó la pechuga de pollo.

Para sacar los 33 platos, los equipos tenían un total de 60 minutos. Pese a los consejos de los chef, algunos participantes se estresaron y los comensales pudieron darse cuenta de ellos. De hecho, lo comentaron con voz baja mientras observaban a los cocineros.

En el equipo morado se vivió un momento de tensión protagonizado precisamente por su capitana Carolina Acevedo, quien vio cómo algunos de sus compañeros se mandaban entre sí.

“Tengo personas en mi equipo que se alteran y me sacan de mi centro. Cuando hay estrés en el grupo todo se desarma. Hubo un momento en el que vi que estaban dando órdenes y no entendía por qué… me estaba dando un calorcito [hizo gesto de mal genio]”, dijo la actriz.