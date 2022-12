Hace unos días, la periodista Mariángela Urbina hizo pública una supuesta agresión por parte del actor Juan Pablo Barragán en contra de su expareja Lia Zafra, a través de un hilo en Twitter.

El actor, que tiene una relación cercana con Lina Tejeiro por su labor mutua en ‘La ley de corazón’, fue señalado por parte de la mencionada mujer de una agresión en marzo de 2017. El tema fue replicado por la comunicadora y, frente a eso, el hombre respondió de manera breve con este video.

Sin embargo, frente al presunto caso de violencia de género en el que él fue agresor, salió a dar la cara a través de un comunicado en el que presentó una versión muy diferente.

Lee También

El actor de ‘Te la dedico’ utilizó su cuenta personal de Instagram para presentar un texto en el que ofreció varios detalles sobre una relación sentimental que calificó como “tóxica, nociva y dependiente” y de la que explicó que arrancó en 2014 y terminó en 2016.

De ahí, indicó que mantuvo una relación profesional con Zafra y se defendió sobre los señalamientos en contra, al afirmar que en 2018 fue su expareja la que lo atacó cuando lo vio con otra persona en un concierto.

“Surge una desafortunada situación de violencia, donde ella [Lia Zafra] me golpea cuestionándome por estar con ella [la mujer que lo acompañó], a lo cual yo no respondo, solo le pido que se calme y que me suelte el pelo y me deje de agredir. Esto fracturó radicalmente nuestra historia personal y artística y nos llevó a romper los lazos que aún nos unían”, finalizó.