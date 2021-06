green

Su esposa ‘Chichila’ Navia ya había dicho antes que no negaba el miedo que siente por el activismo que hace Santiago en sus redes sociales y en la calle, pero que lo apoyaba por completo y lo admiraba, aunque se refería más a su seguridad que al trabajo.

Es por eso que le preguntamos directamente al actor de producciones como ‘Garzón vive’ o ‘El Man es Germán’, y a su colega en la nueva serie de Telecaribe ‘Hombres de dios: entre el cielo y el infierno’, Juan Pablo Barragán, si temían ser vetados por expresar abiertamente sus posturas políticas.

Ambos coincidieron en que sus principios no son negociables, que no están haciendo nada malo, y que la coyuntura por la que pasa Colombia no da para quedarse callado, porque, según Santiago, “este momento sí necesita de esas grandes figuras que tienen sus redes sociales, que tienen tanta influencia, esos artistas, este es el momento, porque están matando a sus compatriotas. Y si esto no los conmueve, ya no los va a conmover absolutamente nada […] Este es un momento para mostrar de qué estamos hechos, y si esto repercute en que no me vuelvan a llamar, que no me vuelvan a llamar. A nosotros por lo menos no nos vuelven a llamar, a los líderes los matan”.

En el siguiente video puede escuchar lo que dijeron Santiago Alarcón y Juan Pablo Barragán sobre hacer activismo en redes sociales y fuera de ellas, y las implicaciones que eso pueda tener en su vida laboral:

Le recomendamos también este video en el que le contaron a Pulzo por qué se divorciaron de la Iglesia hace muchos años: