“¿Qué quieren ver de mi cel?”, fue la pregunta que dejó la también ‘influenciadora’, quien salió a marchar en el paro nacional, y sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para husmear un poco en su intimidad.

Perfil de WhatsApp de Lina Tejeiro

Un seguidor le pidió a la famosa que publicara una captura de pantalla de su lista de chats de la aplicación, y ella no tuvo problema en difundir el contenido de la plataforma, en donde tiene varias conversaciones archivadas.

En la imagen que difundió la actriz —que denunció robo a sus amigos— se ve que tiene grupos dedicados a cuestiones laborales y familiares, y conversaciones con personas como Claudia Serrato, su mánager; Vibiana Tejeiro, su mamá; y Otmaro Belalcazar, su endocrinólogo.

No obstante, lo que llamó la atención fue un chat que tiene con el actor Juan Pablo Barragán, quien la vio sin ropa en una escena de una película; aunque se sabe que desde hace años los artistas comparten una sólida amistad, él le escribió:

“Mi amor, siempre”.

Aquí, la captura de pantalla de las conversaciones que ha tenido la famosa:

Foto de WhatsApp de Lina Tejeiro

Luego de que la artista les abrió la puerta a sus seguidores para que chismosearan el contenido de su celular, otro usuario no perdió la oportunidad para pedirle que mostrara qué foto tenía en el perfil de la aplicación.

Ante la solicitud de la persona, Lina Tejeiro tuvo cuidado de no dejar al descubierto su número de teléfono y dejó claro que no tiene ninguna foto en el aplicativo de mensajería; no obstante, en su estado sí hay un emoji de corazón y uno de estrellas.

Esta es la captura de pantalla del perfil de Lina Tejeiro, que volvió a tener COVID-19 y habló de sus síntomas: