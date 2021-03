green

Lina Tejeiro, quien actualmente está grabando una producción en la que interpretará a una mujer con habilidades en el ‘pole dance’, le preguntó a Juan Pablo Barragán sobre sus impresiones luego de verla desnuda en una escena.

“Le tocó verme en bola en una escena. Juan Pablo, ¿qué sentiste?”, dijo la actriz de ‘La Ley del corazón’ a su compañero de set, mientras la maquillaban para las grabaciones.

El actor se puso muy nervioso y aseguró que le habían dado ganas de llorar por “ver tanta belleza”. Las mujeres que estaban en el lugar soltaron carcajadas y Tejeiro no dudó en decir “¡Ay, lo amo!”, por el tierno piropo que le dedicó.

Pero no todo terminó ahí. El actor Juan Pablo Barragán volvió a la zona de maquillaje para seguir hablando del tema. Tejeiro le aseguró que él no había visto su pezón y “teta sin pezón, no es teta”.

Luego de bromear sobre la escena sin ropa que hizo la actriz, ambos manifestaron la alegría que les produce volver a grabar juntos en una producción.

“Divino verte. Es una chimba trabajar contigo, siempre es un buen parche. Y esa es la energía que hay que tener”, dijo Barragán.

Cabe recordar que Juan Pablo y Lina trabajaron juntos para ‘La ley del corazón’, telenovela del canal RCN. Barragán interpretó al abogado Marcos Tibatá y Tejeiro, a la abogada Catalina Mejía.

Juan Pablo Barragán vio desnuda a Lina Tejeiro en una escena