La artista santandereana, incluso, aseguró que el actor de producciones como ‘La ley del corazón y ‘Verdad oculta’ intentó ahorcarla.

Ahora Juan Pablo Barragán entregó su versión, desmintió varias de las cosas que dijo Lía Zafra y señaló que las agresiones físicas las sufrió fue él, no solo en su relación, sino que ha seguido teniendo inconvenientes con su ex.

“También a uno le pueden hacer un falso positivo. […] Hay hombres a los que nos dan en la jeta. […] El problema de los tóxicos es que no son capaces de dejarse. Eso no es amor. El amor no tiene que ver con gritos, traiciones o golpes. Los dos estábamos ‘enfermos'”, fue parte de su declaración a este medio.