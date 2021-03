“¿Cómo diablos sucede esto con ‘las tostadas de canela’, cuando Larry David claramente tiene pulso?”, fue el jocoso comentario que escribió Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Allí hizo referencia al famoso comediante estadounidense Lawrence Gene David, de 73 años, y a que no puede creer que se haya dado ese ‘importante’ anuncio mientras él siga vivo.

También usó la etiqueta de #DemandingRecount, con el que quiso exigir, en broma, un reconteo de votos.

Dwayne ‘La Roca’ Johnson quedó ubicado en el noveno puesto del ‘ranking’ de los calvos más sexis del mundo, luego de tener 2,6 millones de menciones en artículos de Internet.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021