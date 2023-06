‘Masterchef celebrity’ quedó con solo 20 participantes, ya que se dio la salida de Marcela Benjumea en el reto de eliminación y se convirtió en la cuarta eliminada. Pero antes de conocer el resultado y decisión de los jurados, hubo regañó de los chefs expertos, que hacía pensar que Adrián Parada o Mario Ruiz iban a quedar por fuera.

En uno de los primeros programas, cuando todavía estaba ‘Vargasvil’ en competencia, el humorista se ganó fuerte grito de Christopher Carpentier porque iba a meter una cuchara en la olla, después de que él y otras personas probaran del mismo cubierto. Después le explicaron que eso es indebido en la cocina y podría dañar la comida del todo.

Parecía tema aclarado y que no iba a repetirse, pero algo similar ocurrió en el programa que se emitió el pasado domingo 25 de junio en el Canal RCN. Sin cucharas, esta vez las propias manos de los concursantes fueron las protagonistas de algo que no se permite en la cocina, mucho menos en un ‘reality’ que busca a un cocinero que pueda emular preparaciones de restaurantes de lujo y comida de alto nivel.

Pareciera algo menor, sobre todo cuando es algo que muchos hacen en casa o se toma como una picardía para probar antes de que la comida esté lista y para servir. Pero los jueces pillaron a Mario Ruiz y a Adrián Parada haciendo varias veces esto, por eso los expusieron ante sus compañeros y en el momento de avaluar los platos que presentaron para evitar la eliminación.

Una vez más, Carpentier fue el que habló duro y a Adrián lo confrontó mientras se preparaba para probar el estofado que había cocinado:

“Para que tengas claro, mientras ustedes cocinan, nosotros miramos qué hacen y es un regaño generalizado. Pero, particularmente, a ti [Adrián] y a Mario. No se chupen más los dedos… Estaban los 2, no me pongan cara de niños buenos, porque los miré a los 2 mientras cocinaban”.