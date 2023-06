‘Masterchef celebrity’ se ha convertido en un formato que da para polémicas y discusiones entre los televidentes colombianos, son varios los casos de concursantes que han dividido la opinión del público. Pero en esta oportunidad, el caso va más allá de posturas y pasa al ámbito social por tratarse de una presunta discriminación.

Así lo contó Daniela Tapia, actriz que nació en Cuba y que muy pequeña llegó a Colombia, en donde ha llevado a cabo casi toda su carrera artística participando en teatro, televisión y cine. Y ahora, a sus 36 años, es una de las participantes del concurso de cocina que se emite en la pantalla del canal RCN.

Según su relato, compartido por ‘Lo sé todo’, recibió algunos comentarios de tinte xenófobo en sus perfiles de redes por no ser colombiana de nacimiento y estar participando en un programa que, según los supuestos comentarios, es dedicado para personas del país y no para extranjeros.

Daniel Tapia no aguantó comentarios discriminatorios por no haber nacido en Colombia

En una transmisión de Instagram, Tapia se mostró afectada por lo que le habrían escrito y que apunta a su nacionalidad: “Amanezco un poco triste, después de ver algunos comentarios, de muy poquitas personas. Pero, desgraciadamente, esas poquitas personas me duelen”. Y después, relató que la situación se estaría presentando por estar en la temporada 2023 de ‘Masterchef celebrity’:

“Dicen que debería salir de ‘Masterchef’ por el simple hecho de que soy cubana y que deberían quedarse los colombianos, porque esto es ‘Masterchef’ Colombia y no Cuba. Me ha dolido tanto, les confieso, porque soy una persona que llegué a Colombia cuando tenía 5 años. Lo que quiere decir que yo amo a Colombia, me considero colombiana, defiendo con garra a Colombia”.

Daniela no solo se mostró afectada por esto, también porque en su corazón se siente como una colombiana más: “Que alguien diga esto de mí, me deja un poco sin piso. Porque nací en Cuba, he vivido toda mi vida en Colombia, pero me siento mitad colombiana y mitad cubana”. Aunque explica que no son muchas personas, tiene claro que no es un tema menor: “Que tengan estos comentarios xenofóbicos, por mucho que los quiera ignorar, porque hay 100 comentarios más bonitos, me da tristeza”.

Incluso, en su sentido desahogo, se pregunta si realmente la ven de forma negativa en Colombia, más allá de que la pueden criticar por sus habilidades en la cocina, ya que al programa llegó sin tener muchos conocimientos en esta área:

“Me siento colombiana, pero, ¿los colombianos no me sienten colombiana? Es feo y entiendo que estoy en un programa donde las personas pueden opinar y si para ustedes merezco salir porque no sabía cocinar, yo aprendí a cocinar en ‘Masterchef'”.

La personalidad de Daniela Tapia ha sobresalido muchas veces en el programa en mención, tanto por sus comentarios, sus bailes y la defensa a sus preparaciones, que son más de origen cubano. Pero no cabe duda que esto no justifica que la pudieran estar tratando así: “Si no les gusta mi cocina, yo entiendo. A lo mejor [es por] esas pasiones que muestro, porque soy una persona muy pasional, quieren que salga por eso y también lo entiendo. Pero ¿por no haber nacido en Colombia?”.

Este caso hace recordar el de Isabella Santiago, la actriz de origen venezolano, que pertenece a la comunidad LGBTIQ+ que estuvo en el mismo ‘reality’ en la edición del año 2022.