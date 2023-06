Después de ganar el Reinado Nacional de Belleza en el año 2017, siendo señorita Cartagena y reemplazando como soberana nacional a Andrea Tovar, Laura Barjum estuvo muy cerca de ser Miss Universo y solo fue superada por la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters. Pero su sueño siempre fue ser actriz y por eso ha intentado estar en contacto con este mundo.

Como presentadora, la nacida en Cali ha estado en el ‘Factor X’ y un par de eventos de Miss Universo. Y en su carrera como actriz ha estado en diferentes producciones: ‘Bloque de búsqueda’, ‘Tu voz estéreo’, María Magdalena, ‘Bolívar’, ‘Los Briceño’ y ‘Decisiones’. Aun así, no ha llegado ese papel consagratorio y ella empieza a sentir que debe hacer algo más para lograrlo.

Confesiones de Laura Barjum porque no ha podido afirmarse como actriz

Las palabras de Barjum las dio en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo Colombia’ del Canal 1, en el episodio del lunes 26 de junio, recordando cómo iniciaba en el mundo de la actuación y que ha empezado a sentir frustración:

“Es muy loco, recuerdo que cuando empecé a ser una cara familiar, siendo reina de belleza, yo decía: – Yo soy la reina actriz -. Y no ha pasado mucho por ahí, pero ha sido un tema doloroso, para mí, pero cada día quiero compartirlo más porque creo que todos tenemos alguna frustración”.

Y como no llegan los papeles buenos, a pesar de que hace muchos ‘castings’, dicho por ella misma, parece que su seguridad se ha visto afectada y el entorno la sigue apoyando:

“Hago ‘castings’ todo el tiempo, me preparo todo el tiempo, mis maestros me dicen que soy buena y yo tendré que creerles, porque hago ‘castings’ todo el tiempo y no todos salen. Ha sido un proceso largo, difícil, tengo un equipo que confía un montón en mí y cree en mi trabajo”.

Lejos de abandonar todo, la actual participante de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ se va a estudiar y prepararse a otro país, espera volver con más fuerza y pisando fuerte como mejor actriz:

“No ha llegado ese gran personaje con el que pienso conquistarlos y cautivarlos; llegará. Sigo estudiando, ahorita me voy a exterior a estudiar, fui aceptada en una escuela superprestigiosa. Mejor dicho, el talento no falta, eso dicen, pero la oportunidad no ha llegado y nos pasa a todos”.

La pareja de Laura Barjum es el locutor y presentador Diego Sáenz, con el que aparece mucho en redes y hasta en el programa de cocina que la tiene hoy en pantalla, pero su amor complicado es la actuación y es una analogía extraña que hizo en la entrevista para ‘Lo sé todo Colombia’:

“He dicho mil veces que la actuación se queda a un ladito, mil veces lo he dicho, pero es mi novio tóxico, mi real novio tóxico. Lo amo tanto, amo tanto la actuación, que siempre vuelvo a estudiar y mis maestros saben que, si me toca pagar y estudiar para actuar, yo lo hago, no importa… Llegará el momento en el que pueda trabajar haciendo esto que tanto me gusta”.

Quedan dudas de cuándo se irá del país Laura Barjum, si seguirá su relación con Sáenz a distancia y si llegó lejos en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ o este viaje se decidió después de quedar eliminada del concurso de cocina.