Más allá de la historia entre don Armando Mendoza y Beatriz Pinzón Solano, en ‘Betty, la fea’ había otras historias que llamaban la atención y que llegaban a despertar más interés del que había con los protagonistas centrales. Es el caso de Freddy Stewart Contreras y Aura María Fuentes, el mensajero y la recepcionista de ‘Ecomoda’, empresa que era muy diferente a lo que se pensaba.

Pero saliendo del mundo de la televisión, algunos se preguntaban si en la vida real había algo entre Julio César Herrera y Estefanía Gómez, los actores que encarnaron estos graciosos y particulares personajes. Pues, la respuesta de lo que pasaba con la química que mostraban en la novela llegó muchos años después, en voz de uno de ellos.

(Lea también: Jorge Enrique Abello se reencontró con francés de ‘Betty, la fea’ y envió sentido mensaje)

¿Qué pasaba con los actores que interpretaban a Freddy y Aura María en ‘Betty, la fea’?

En una entrevista para ‘Tropicana’ Bogotá, emisora que vivió un momento complciado por un comentario, habló el propio Julio César Herrera. En una de las preguntas picantes, le salieron con lo siguiente: “¿Aura María, qué, en la vida real? Porque había mucha química”.

En un principio, para no dar lugar a las especulaciones que siempre salen en este tipo de temas, Herrera no quiso dar muchos detalles y prefirió eludir el tema: “A ver, muchachos, estamos hablando de hace 20 años”. Pero de inmediato le recordaron que en el momento de las grabaciones no estaba casado con Aída Bossa, con quien recientemente ha protagonizado episodios graciosos por culpa de Millonarios.

En ese momento parecía que iba a contar algo importante: “¡Ah, verdad! Yo no estaba casado. Pero estaba ennoviado”. Y después, con la tranquilidad del caso, el santandereano habló de la belleza de Estefanía Gómez:

“No, divina. Estefanía Divina. Y mírenla cómo está ahora ¡Por favor! La semana pasada tuvo una sesión de fotografías muy bonita, búsquenla por ahí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tropicana 102.9 FM (@tropicanacolombia)

Después, con un chiste sobre la historia de Freddy Contreras y Aura María, dijo que la magia de la química que ellos tenían en las escenas era responsabilidad del libretista y creador de la historia; Fernando Gaitán, fallecido hace unos años, dejando muchos recuerdos a su viuda.

Lee También

Aunque la idea era sacar algún secreto de esta pareja de la ficción, por si hubo historia en la vida real, parece que todo quedó en la buena relación en escena y nada más: