Cada vez que Luisa Fernanda W habla de lo que fue su historia de amor con Fabio Legarda, que finalizó con la trágica muerte del joven representante del género urbano, motiva todo tipo de reacciones. Pero ahora, revelando que hubo una supuesta conversación en el momento del entierro, dará de qué hablar.

Según la nacida en Medellín, hoy casada con Pipe Bueno y ya con dos hijos, quedó marcada por la partida de su pareja de aquel momento. Por eso tuvo que liberarse de lo ocurrido y dijo que lo logró con las palabras que salieron en ese duro momento: “No hay día que no tenga a Fabio presente, ya lo entendí, pero lo recuerdo con mucho cariño”.

Esto lo confesó durante una conversación con el guatemalteco Alejandro Sago, en su pódcast ‘Pic Pod TV’. Después de recordar cuando se conocieron en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ del año 2018, teniendo una conexión inmediata y que se cortó con su muerte, a poco de cumplir un año de haber empezado a compartir.

Aunque ella ha hablado del tema muchas veces, no se había referido tan abiertamente como en este pódcast: “Estábamos viviendo en Medellín, él sale a hacer una vuelta y yo tenía cosas que hacer y no lo pude acompañar. Él estaba en un Uber y había un carro al lado, unos ladrones estaban persiguiéndolo [al carro], hubo un tiroteo y una bala perdida le pasó al conductor detrás de la cabeza. Fabio estaba con el celular y le pega acá [en la zona de la nuca] y de inmediato hubo una desconexión”.

Calificándolo como el peor día de su vida, la influenciadora explicó que tuvo que entrar a terapia psicológica desde ese momento, tal como ha superado las críticas de muchas mujeres. Esa fue la verdadera forma de superar el ‘shock’ emocional que experimentó hasta el último adiós: “En el momento en el que lo estaban enterrando, tuve una conversación con él, como si lo tuviera en frente. Le di las gracias por lo que vivimos, le di gracias por su tiempo, por su amor y por lo que aprendí de él”.

Visiblemente conmovida, la actual pareja de Pipe Bueno fue sincera con aquella conversación que tuvo con Fabio Legarda:

“Yo voy a ser feliz, vete tranquilo, me cuesta despedirte, me duele en el alma porque quería vivir muchas cosas a tu lado, pero no lo puedo cambiar. Pero voy a hacer todo por ser la mujer más feliz del mundo, sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos y siempre te voy a tener en mi corazón, pero vete tranquilo”.