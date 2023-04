Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las creadoras de contenido más famosas e importantes del país, sus solo 18.5 seguidores en Instagram lo confirman y no se despegan de lo nuevo que la paisa de 29 años tiene para contar. Hace unas horas, después de celebrar la mejoría de salud de su hijo menor Domenic, la novia de Pipe Bueno sorprendió con una confesión sobre su cuerpo.

¿Cuántos tatuajes tiene Luisa Fernanda W?

En su video de casi tres minutos, la creadora de contenido reveló que tiene aproximadamente treinta tatuajes pequeños en todo su cuerpo, de los cuales se arrepiente de al menos cinco de ellos. Su primer tatuaje, varios símbolos en el antebrazo, es uno de los que más se arrepiente. En la publicación, además de compartir la lista de los tatuajes que le gustaría borrarse, también aconsejó a aquellos seguidores que están pensando actualmente en tatuarse.

En la lista también se encuentran un ‘cerdicornio’ que tiene en el hombro, la palabra Inspire tatuada en su pecho y el ojo grande que tiene en uno de sus brazos. “Ese tatuaje del ojo no tiene ningún significado para mí, siento que me lo hice en un momento de locura, me dejé llevar por la situación, yo me lo veo y me da como hasta rabia, pero ya acepté mi mala decisión, ya convivo con él, somos amigos, pero estoy también contemplando borrármelo, pero tengo que averiguar primero cómo, cuándo, dónde, con quién, eso también es una decisión que tengo que tomar bien tomada”, confesó.

