Luisa Fernanda W es una de las ‘influencers’ colombianas con más seguidores en sus redes sociales, solo en su cuenta de Instagram tiene casi 20 millones de usuarios. En redes sociales publica contenido de cuidado personal, maternidad y moda.

A lo largo de su carrera artística, la paisa se ha destacado por ser una persona multifacética. Además de generar contenido en redes sociales, también ha sido actriz, empresaria y cantante. En su corta faceta en la música a lanzado canciones como: ‘Vienes o voy’, ‘Bloqueo’, ‘Beso de desayuno’, ‘Modo avión’, entre otras melodías.

Luego de varios años estar alejada de la industria musical, ahora, la paisa está decidida a retomar su carrera artística y como ella misma dice, “mejorar su técnica vocal” para posiblemente en un futuro lanzar más sencillos. Para ello, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que interpreta ‘Nada queda’ de la agrupación chilena Kudai, todo un reto para la ‘influencer’.

“Durante todo este tiempo que yo llevo creando contenido para estas plataformas, es la primera vez que subir un video me genera tanto temor. O sea, el video que les acabo de publicar es el video que más he pensado para subir porque me genera inseguridad y quizás vergüenza”, aseguró la pareja de Pipe Bueno.