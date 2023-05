Muchos personajes de ‘Betty, la fea’ quedaron en la memoria de los televidentes, incluso los que salían en la ‘intro’ que han crecido, ya sea por identificación o porque causaron mucha gracia. Y muchos coinciden en que el personaje de Freddy Stewart Contreras, interpretado por Julio César Herrera, dejó huella por ser uno de los diferentes y graciosos.

El mismo actor se encargó de contar varios detalles de lo que fue su participación en esta historia, hablando para ‘Tropicana’ Bogotá. Empezó diciendo cómo se enteró del casting, pasó por las adaptaciones que le hicieron al mensajero de ‘Ecomoda’, empresa que era muy diferente de lo que se imaginaba, y llegó a dar detalles de lo que pasaba las grabaciones.

Julio César Herrera y su llegada a ‘Betty, la fea’

Aunque pareciera que el papel de Freddy era hecho a su medida, ya que desde niño siempre tuvo comportamientos inquietos, Herrera ni sabía de la existencia del casting para ese personaje. Pero alguien lo alertó para que se presentara y dejara de lado la otra opción que tenía en ‘Me llaman Lolita’:

“Iba a participar en ‘Me llaman Lolita’, que la protagonizó Marcelo Cezán y Carla Giraldo, yo iba a trabajar ahí. Iba a ser mi primer papelito de reparto. Entonces, John Bolívar, que lo vieron en Leandro Díaz, era jefe de casting y me dijo –Venga, parece que esta novela va a estar mejor, haga casting pa esto–”.

Las señales que le dieron sobre el personaje no fueron muy detalladas, tuvo que empezar a trabajar desde la construcción del personaje que le iba a proponer a la producción: “Me llamó y me dijo –Lo único que tiene que hacer es preparar un casting que duré entre tres y cinco minutos, este es el mensajero de la empresa, que se cree el dueño de la misma–”.

Pero esa construcción de Freddy Contreras viene de una práctica muy extraña y con un clásico de la literatura universal, lo contó Julio César en la entrevista: “Le hice una llamada a una amiga, hablándole sobre ‘La odisea’. Agarré el teléfono y empecé a hablar de ‘La odisea’, me gané el casting hablándole de ‘La odisea’”. El mismo actor confesó que muchos actores famosos estaban aspirando a ese papel y agradece haber sido elegido.

Más allá de lo que había escrito Fernando Gaitán, fallecido hace varios años, como creador de la trama, y lo que decía Mario Rivero, como director de la novela; hubo inspiración en personas de la vida real para Freddy Contreras. Pero Julio César Herrera quiso guardar sus nombres: “En dos amigos [me inspiré], hice un ‘tutifruti’. En dos actores y déjelo ahí [risas]”.

Aunque los locutores de ‘Tropicana’ insistieron en conocer los nombres, él prefirió guardar el secreto: “No, siguiente pregunta [risas]”. Eso sí el actor, que es fanático de Millonarios y que se ha complicado su vida por el equipo azul, confesó los cambios que le hizo al personaje que le habían indicado:

“Yo cambié harto. Pero siempre hay un trabajo con el director. El libretista, que es Fernando, entrega toda la responsabilidad, la deposita en Mario Rivero. Él analiza, hace un estudio, llega al trabajo con nosotros e interactuamos director-actor y resultaban otras cosas”

Y contó que esa famosa frase ‘perdóneme, pero discúlpeme’ no estaba planeada, pero es de una persona que no conoció: “El ‘perdónenme, pero discúlpenme’ no venía de Fernando Gaitán ni de Julio César. Venía del coordinador de piso que me dijo –en mi barrio, conozco a alguien que dice eso todo el tiempo y creo que le sirve a su personaje–”.

Según Herrera, la novela tuvo tanto éxito que conforme iban grabando los capítulos, iban saliendo al aire al poco tiempo y aclaró el tiempo en el que se hizo la novela: “Empezamos a grabarla en agosto del 99 y terminamos en abril del 2001”.

Para finalizar los detalles y secretos que dio Julio César Herrera en esta conversación, dijo que el actor con el que más le gustó actuar fue Jorge Enrique Abello, que recientemente se reencontró con el francés de la novela, por todo lo que vivieron en la interacción de sus personajes y por fuera de cámaras.