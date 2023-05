‘Masterchef Celebrity’ 2023 mantendrá a los mismos tres jurados de los últimos años, también conserva a la misma presentadora y, obviamente, hay cambio de participantes. Pero por la presencia de Julio César Herrera, esposo de Aída Bossa, se revivirán varias historias y referencias del pasado.

La mencionada actriz estuvo en la pasada edición del programa del Canal RCN y marcó a sus compañeros e integrantes de la producción; debido a su personalidad, sus cantos, sus dichos y hasta los momentos en los que se molestaba. Y para la versión 2023, con su esposo en la cocina, se empezaron a dar referencias y comentarios del pasado y sin haber empezado la competencia.

(Lea también: Claudia Bahamón dio la cara por grosería suya en ‘Masterchef’ en duro momento con llanto)

Así se vio en una de las promociones publicadas en la cuenta de Instagram del programa, pero lo más llamativo fue lo que dijo Herrera sobre las miradas y palabras entre su pareja y el jurado Chris Carpentier. Y aunque lo dijo en tono de broma, no será extraño que haga ese tipo de chistes en medio del programa, en las pruebas y cuando esté cocinando.

En el mencionado video, que tiene un tono gracioso, pero no es lejano a lo que se vio en ‘Masterchef Celebrity’ de 2022, Herrera hace una lista de cosas que no va a hacer lo que sí hizo Bossa. Empezando por cosas chistosas y que reviven recuerdos de los televidentes, también echándole algunos vainazos:

“Lo que no haré, que sí hizo Aída en ‘Masterchef Celebrity’ es decir: ‘Chucha pelua’. Mote: Esa vaina no. Además, porque ella me obliga a comerlo en la casa, me obliga. Cantar: No voy a cantar, pero ni a bala, es que ella es la que entona, yo no entono. Bueno, yo entono con un traguito”.