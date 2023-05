La artista, que supuestamente es una de las que más avanza en el concurso de cocina, contó en ‘Lo sé todo’ que, hace unos años, ella y su novio de la época fueron cerrados por unos delincuentes que los hicieron bajar del carro en el que iban.

“A él lo metieron al baúl, a mí me tuvieron adelante con ellos, en la mitad de dos sujetos, toda la noche. Nos llevaron a los cajeros, me sacaron la plata, me robaron mis cositas...”, contó Bolaños en este video:

A la ‘Pupuchurra’, como se le conoce por su papel en ‘Betty, la fea’, la golpearon y la maltaron verbalmente y le ordenaron matar dos habitantes de la calle y si no le iban a quitar la vida a ella.

“Fue el único momento que yo tuve el revólver en la mano; dije: ‘No, por favor'”, contó.

Afortunadamente para ella, no la obligaron y tampoco le hicieron más daño, aunque extorsionaron a la familia para que ella y su novio quedaran libres.

La hermana de él no dudó en darles el dinero a los delincuentes y los soltaron después de varias horas.

“Yo recuerdo que en ese momento yo no podía ni llorar, pero a los ocho día me empezó una paranoia durísima. Tal vez cuando ya caí en cuenta del peligro en el que estuve“, recordó.