A través de las redes sociales, Aída Bossa muestra cómo es la relación con su esposo Julio César Herrera, actor que alcanzó un gran reconocimiento por el papel de Freddy Contreras en ‘Betty, la fea’.

Con videos cargados de humor, la actriz y cantante deja ver el amor que siente su marido por Millonarios, tanto así que Herrera prefiere asistir al estadio en lugar de ir a otros eventos, como el lanzamiento de la obra de teatro ’53 domingos’ en la que su pareja actúa.

Aída Bossa revela que sufrió agresión en El Campín

Bossa estuvo como invitada este sábado en el programa ‘Bravissimo’ y allí reveló que trata de entender y disfrutar la fiebre que siente su esposo por el fútbol.

Sin embargo, Aída recalcó que su primera experiencia acompañando a Julio César al estadio no fue la mejor, ya que fue víctima de agresión por parte de unos hinchas de Santa Fe.

Tal y como contó la actriz, el hecho de intolerancia ocurrió en un clásico Millonarios vs. Santa Fe, debido a que su esposo se equivocó de entrada e intentó ingresar al estadio por donde se ubicaban las barras bravas del equipo ‘cardenal’.

“Fue terrible, me jalaron el pelo en el estadio. [Julio César] Se equivocó y se metió por donde estaba la barra de Santa Fe, llegamos allá y cuando yo veo ese poco de gente roja, empezaron a decirle ‘Freddy, lo veo mal’; Freddy, por el personaje de ‘Betty, la fea'”, dijo.

Lo que más impactó a la artista fue que unas aficionadas de Santa Fe la jalaron del cabello sin razón alguna, tanto así que pensó que la situación iba a pasar a mayores; no obstante, según ella, no ocurrió nada grave, puesto que un grupo de hinchas de Millonarios los defendieron.

“Unas peladas que estaban ahí me jalaron el pelo. Yo dije que acá algo iba a pasar, pero de la nada salieron como cinco hinchas de Millonarios y nos defendieron… Allá se quedó el pelero”, precisó.

Finalmente, Bossa, a manera de reflexión, indicó que esos detalles la desencantan del fútbol, pues afirmó que no entiende por qué las personas no pueden disfrutar la pasión sin violencia.

“Esas son las cosas que no me gustan del fútbol, es un deporte. Por qué no lo pueden disfrutar de forma pacífica. Esas son de las cosas por las que no puedo con el fútbol”, finalizó.