Desde hace varios años, Silvia Corzo, la ‘cara linda’ de las noticias, dejó de figurar en televisión luego de que ella misma asegurara que no estaba siendo feliz en su trabajo.

De hecho, la presentadora santandereana argumentó que su salida de los medios de comunicación se dio por problemas de salud, pues confesó hace unos años en ‘La Red’ que empezó a sufrir de fatiga crónica, fibriomialgia y ansiedad.

Expresentadora Silvia Corzo contó duro momento económico que vivió

Corzo Pinto estuvo como invitada este sábado 20 de mayo en el programa ‘Bravissimo’ y allí contó una de las situaciones más difíciles que vivió después de retirarse de la televisión.

Según la comunicadora que pasó por Caracol Televisión, RCN y Canal Uno, la pandemia le afectó, teniendo en cuenta que, después de alejarse de las cámaras, ella se dedicó a sus proyectos relacionados con el ‘coaching’.

“Volverse independiente es un reto enorme, porque cuando trabajas en una empresa te llega tu cheque cada mes; cuando trabajas independiente tú te haces la platica mensual y yo he tenido meses en los que no tengo nada y meses en los que tengo un poco más y ahorro“, dijo.

Incluso, la expresentadora comentó que hubo un momento que no tenía para pagar el arriendo, pero que, por fortuna, siempre ha encontrado a alguien que le ayuda en los momentos de crisis.

“He tenido que aprender a organizar mis finanzas. En la pandemia fue muy duro para todos y llegamos a momentos en los que, Dios mío, yo pago arriendo, no tengo casa propia–eso fue algo de lo que vendí para poderme sostener–, no hay para el arriendo del otro mes, ¿qué hago?”, precisó.

Y concluyó diciendo: “Si estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, siempre vendrá algo o alguien a ayudarte. Esa confianza siempre me ha sostenido porque alguien llega en los momentos que no he tenido nada y me dice, Silvia, te presto esta plata… Primero, confiar; y, segundo, el cambio de mentalidad, no saben lo importante que es”