La abogada de profesión, que fue el amor platónico de J Balvin, invitó a Azcárate para hablar de su familia, sus comienzos y, por su puesto, del escándalo de la avioneta en el que se involucró su nombre y el de su esposo, Miguel Jaramillo.

Precisamente, recordando cómo fue ese momento, la presentadora de ‘La voz’ (de Caracol Televisión), dejó ver cómo es es su relación con la actriz, que dejó de fumar por la muerte de un famoso colombiano.

En este video, a partir del minuto 53, se pueden escuchar las palabras de la santandereana:

Aunque no son amigas, aseguró la también abogada, ambas tienen una relación cordial y, cuando Azcárate pasó por el escándalo, Acuña tomó la iniciativa de enviarle un mensaje.

“No somos amigas. Somos colegas y conozco a Alejandra desde hace muchísimos años. Nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales y ya”, dijo la presentadora.