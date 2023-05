A través de sus redes sociales, sin ser una fecha especial, el cantante de música vallenata Silvestre Dangond le escribió unas conmovedoras palabras al acordeonero Alfredo Gutiérrez.

Con un video en el que se ve al tres veces ganador del Festival Vallenato, el cantante urumitero le confesó que es su mayor fuente de inspiración.

(Lea también: “Qué noche la de anoche”: Silvestre Dangond se fue de parranda junto a ‘Poncho’ Zuleta)

De manera reiterativa, Silvestre mencionó que ‘El rebelde del acordeón’ es su más grande inspiración.

“Me llena de emoción poder agradecerte por ser fuente de inspiración para poder sentir y vivir de una manera natural todo lo que plasmaste en tu canto. Después de estudiar tanto a todos llegué a ti y no he podido dejar de escucharte hace muchos meses… Te agradezco inmensamente la canción que me escribiste, a la cual no supe darle el valor en su momento, pero hoy en día la escucho y no sé cómo pagarte y agradarte por tan sentido homenaje”, agregó el artista urumitero.