Alfredo Gutiérrez, que incursiona en nuevo negocio, es uno de los máximos exponentes de la música vallenata, de hecho, es considerado uno de los juglares de este folclor. El artista es uno de los más ‘movidos’ en redes sociales, donde comparte curiosos y graciosos videos de tu vida diaria.

Si conoce poco sobre él, aquí le traemos una lista de datos curiosos que quizá no conocía.

El ‘Rebelde del acordeón’ nació en el municipio Sábanas de Beltrán, en Paloquemao, “en el viejo departamento de Bolívar” en el año 1943.

Alfredo es el único acordeonero en la historia que ha logrado ganar tres veces el Festival de la Leyenda Vallenata (1974, 1978 y 1986), lo que lo convirtió en el trirey. Además, es campeón y vicecampeón Mundial del Acordeón en Alemanía en los años de 1991 y 1992.

En una entrevista que le realizó el periódico EL TIEMPO, el juglar reveló que cuando niño, teniendo en cuenta era veloz para correr y patear, soñaba con ser futbolista y, en cuanto a la música, su anhelo era convertirse en un rockero. “¡Soy un rockero frustrado! Yo quería ser como Elvis Presley”, mencionó.

En 1970 le surgió la idea de tocar el acordeón con los pies, desarrollando así una particular y única forma de interpretar este instrumento. El también compositor asegura que esto se le ocurrió estando en una caseta en la ciudad de Barranquilla.

“Ese día alternaba con Nelson Enrique y Los Blancos de Venezuela, que era un conjunto raro porque todos eran negritos pero se llamaban blancos. El timbalero de esa agrupación se estaba robando el show, así que cuando me subí a la tarima me tiré al suelo, me enganché el acordeón en los pies y llamé a unos tipos para que me cargaran”, contó en su momento el ‘Rebelde’.

El ‘Monstruo del acordeón’ rememoró en una entrevista a un medio nacional que fue secuestrado por la guerrilla de Eln cuando se encontraba en el municipio El Tarra, en Norte de Santander.

“Al regreso de tocar yo iba en un taxi, siempre viajo en un taxi aparte del bus de los muchachos, y había un retén del Eln. Me dijeron que yo me les hacía conocido y les dije: ‘Sí, yo soy Alfredo Gutiérrez’. El señor del retén me pidió que lo esperara un momentito, llamó al comandante y le dijo que ahí estaba su ídolo. Luego llegaron y me dijeron: ‘Mi comandante quiere conocerlo, él también canta música popular’. Me tuvieron allá 14 horas, pero me trataron bien, solo hablamos”, relató.