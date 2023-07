Durante una entrevista, el compositor José Alfonso ‘Chiche’ Maestre contó la historia detrás de ‘El llanto de un rey’, canción inmortalizada por el Binomio de Oro de América, que hace poco tuvo un cambio en su agrupación, en la voz del recordado Rafael Orozco.

Según relató el poeta patillalero, esta ‘joya musical’ la escribió en tiempo récord y tuvo como inspiración una situación en particular que estaba atravesando con su esposa en esos momentos.

“Estaba la ‘Chata’, mi esposa en esos tiempos, recién parida y yo teniendo problemas de estrés con ella… Tenía dándome vueltas la canción y me llamó ‘Chiche’ Ovalle para decirme que Rafa me quería grabar, le dije que yo tenía la canción lista, pero yo no había escrito nada y con ese dolor de cabeza que tenía, en ese tiempo tenía la musa revuelta y me fui a escribir a un cuarto”, inicia el relato del ‘Chiche’ Maestre.

El compositor reveló que para nutrir su inspiración leyó la biblia, encontrando los pasajes del rey David, dándole rumbo a la canción que en pocas horas le entregaría a Rafael Orozco.

Cabe destacara que las canciones del Binomio de Oro suenan en todas partes del mundo, hace poco se hizo viral un video de alguien poniendo sus canciones en España.

“Yo leí la biblia y me encuentro con la estrella de David y todas esas cosas que yo quería decirle que no me gustaban las peleas y que cuando estoy en una relación estoy contento… Compongo la primera estrofa que le había prometido a Rafa y a las 4:00 a.m. compongo la segunda estrofa, eso fue un récord. Me fui para Barranquilla y la canté en borrador”, añade ‘Chiche’.

Cuenta también que al llegar a Barranquilla escribió en limpio la canción y se la entregó a Rafael Orozco e Israel Romero, con unos “chulitos detrás de sobre cantos”, quienes la grabaron a “quema ropa”, es decir, sin practicarla, siendo uno de los éxitos más recordados del Binomio de Oro de América.

“Me llamaron para decirme que firmara el contrato porque la canción ya estaba grabada”, dijo finalmente el compositor, quien es reconocido por ser uno de los mejores compositores de la historia del vallenato.

‘El llanto de un rey’ fue grabada en el álbum ‘De América’, lanzado por el Binomio de Oro en 1991.