Una de las cosas que más delata a un colombiano que vive en el exterior es indudablemente su acento, sus costumbres, pero también la música que le gusta escuchar en su ‘playlist’ donde nunca podría faltar un buen vallenato.

Este es el caso de un aparente colombiano que puso a sonar a todo volumen una canción de este género musical en el condominio donde vive en España. La usuaria de TikTok @lujangauto00 fue la encargada de delatar al supuesto compatriota que se dejó llevar por el sentimentalismo.

“Cuando estás en España y escuchas vallenato en un piso”, fue la descripción que hizo la usuaria de la plataforma digital sobre la curiosa escena que le llamó la atención en el país europeo.

Acá, las curiosas imágenes compartidas por la usuaria de TikTok, las cuales que ya alcanzan más del millón de reproducciones en su perfil.

En los comentarios de la publicación los usuarios de TikTok bromearon con el hecho de que seguramente la Policía llegó al edificio para imponerle una multa a los , ya que en este tipo de países no están permitidos esos altos decibeles en condominios, algo que en Colombia sería mucho más permisible.

Por potra parte, otros recordaron que el disco que sonó a todo volumen en uno de los apartamentos de la edificación es un temazo o “himno” del vallenato romántico.

“No puedo olvidarla”, canción del Binomio de Oro en la voz del gran Jean Carlos Centeno, es el tema musical que se escuchó en el conjunto residencial de alguna ciudad del país ibérico.

“No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, pues en todas mis mañanas su veneno está presente. No puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente”, dice el coro de la canción.