A través de la dinámica de la caja de preguntas y respuestas de Instagram, la periodista Dayana Jaime, viuda de Martín Elías Díaz, le contestó a uno de sus seguidores, quien le preguntó si le molestaba que Claudia Varón, primera esposa del fallecido cantante de música vallenata, utilizara su imagen para subir contenido en las redes.

(Lea también: Por qué Diomedes Díaz apodó ‘El Gran Martín Elías’ a su hijo; lo hizo en exitosa canción)

“¿No te molesta que ‘Caya’ utilice tanto la imagen de ‘Tin’ en su casa y suba fotos con él? A mí sí, aprovechada”, fue la pregunta que le formularon a ‘Mona linda’, quien respondió que se sentía segura del mutuo amor que se profesó con Martín Elías, cantante de música vallenata, y señaló que ella no compite con nadie por demostrar ese cariño.

“Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martínme demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él. Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quien quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula”, expresó Dayana Jaime.

(Vea también: [Video] Viuda de Martín Elías, indignada porque criticaron lo que paga a su empleada)

Al mismo tiempo, invitó a sus seguidores a “pasar la página” para evitar malos entendidos. “… Y más que todo invitar a los seguidores a ir pasando la página, yo soy una mujer de 35 años, entonces no me gusta ese tema de responder este tipo de preguntas, no porque me moleste, sino porque no me gusta alimentar el morbo”, finalizó.

Cabe recordar que regularmente la ‘influencer’ Claudia Varón sube contenidos en sus redes sociales donde se aprecia una pared de su apartamento decorada con fotografías de Martín Elías Díaz en distintas etapas de su vida y junto a su hijo Martín Elías JR, quien quiere seguir los pasos de su papá en la música.