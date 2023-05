En una entrevista que le realizó la periodista María Beatriz Echandía al ya fallecido Martín Elías, se conoció la razón por la que Diomedes Díaz le apodó ‘El Gran Martín Elías’ a su hijo.

Al escuchar la canción ‘Mi primera cana’, lanzada en el año 1993, se puede escuchar el saludo que ‘El Cacique de La Junta’ le hace a sus hijos: “De Luis Ángel, de Santos Rafael, de Diomedes y el Gran Martín Elías”.

En dicha entrevista, ‘El Terremoto’ mencionó que, aunque su papá nunca le dijo la razón por la que lo apodó así, él tenía 3 años de edad cuando salió esa canción.

“Yo una vez le pregunté a mi papá sobre eso y me dijo que me conformara con eso, yo le insistía porque mucha gente me preguntaba por qué me pusieron así y me decía: ‘¿No te gusta?’ y cuando le decía que sí me decía: ‘Bueno, conformate con escucharlo así’”, recordó el joven cantante, quien falleció el 14 de abril de 2017 en un accidente de tránsito.