A través de sus historias de Instagram, la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes, que el pasado 14 de abril lo recordó por su sexto aniversario de fallecido, respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores. La que más llamó la atención fue la pregunta si se consideraba “la traga” de ‘El Terremoto’.

“La verdad, la verdad, y sin temor a equivocarme, sí. Yo sé que con esta respuesta muchas morirán y se sentirán inconformes, y como dijo Francia: ‘Duélale a quien le duela’”, expresó inicialmente.

La empresaria, quien fue la última esposa del artista y con quien tuvo una hija, Paula Elena, que hace poco fue tendencia por querer abrazar una obra en homenaje a su padre, contó que Martín, desde el primer momento en que empezó a enamorarla, le demostró lo importante que era para él.

“Sí me considero la traga de Martín, siento que todo el tiempo me lo demostró, desde el primer momento en el que empezó a enamorarme. Fue una persona que me insistió demasiado, se ganó mi amor, supo conquistarme y después de que yo no quería nada con él, no hallaba qué hacer con él”, manifestó entre risas.

Después, concluyó diciendo que su relación con Martín fue un amor muy bonito. “Es el amor más bonito que he tenido en toda mi vida. Fue una persona que me valoró demasiado y yo a él”.