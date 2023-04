El 14 de abril de 2017, en medio de un accidente automovilístico cuando iba de pasajero y llevado por su conductor, ocurrió la muerte de Martín Elías Díaz Acosta. Y aunque ha pasado el tiempo, Dayana Jaimes tiene muy presente a su amado, asimismo le ha inculcado a su hija Paula el amor y recuerdo por su padre, pero no lo hace poniendo sus canciones.

Así lo dijo la viuda del nacido en Valledupar, en medio de una entrevista que dio para el programa ‘Día a día’, con motivo del homenaje que hicieron por los seis años de su partida. La conversación fue amable, con buenos recuerdos y algunas lágrimas, pero con esta particularidad que no pasó inadvertida.

¿Por qué la viuda de Martín Elías prefiere no escuchar las canciones del artista?

En medio de la conversación, Dayana contó que Martín le dedicaba muchas canciones, que todo el mundo se aprendía las letras y eso la hacía sentir especial. También dijo que le encantaba cuidar el sueño del cantante y que él era muy alegre en el día a día.

Pero cuando hablaron del presente y del contacto que ella y Paula tienen con la obra musical del hijo de Diomedes Díaz, se dio esta confesión:

“La verdad, voy a ser muy sincera, muy poco escucho las canciones de Martín y muy poco se las pongo a Paula”.

En ese momento llegaron las lágrimas a los ojos de Jaimes y se quebró su voz para explicar sus razones: “Todavía me cuesta escucharlo y yo era fan de Martín antes de tener una relación con él. Cuando ya éramos esposos, me gustaba escuchar las canciones de él, pero a él no le gustaba escucharse”.

Y aparte de esa revelación, Dayana dio a conocer algunas conversaciones que tenían, cuando ella ponía las canciones que él le había dedicado: “Me decía: Amor, ¿por qué pones esa canción? Y yo le decía que la quería escuchar. Él decía que yo lo veía todos los días. A él no le gustaba (escucharse) y es algo que me da mucha nostalgia”.

Esto no es nuevo ni raro, ya que muchos músicos tienen este comportamiento con sus propias canciones y creaciones. Lo llamativo es que Dayana Jaimes quedó con eso en su cabeza y la afecta cuando suena la música en cualquier espacio:

“Es inevitable que se me salga una lágrima cuando lo hago con mis amigos. Entonces, ellos evitan ponérmelo o lo cambian, pero todo el mundo me acuerda de Martín”.

Los sentimientos de la periodista salieron a flote para aceptar que debe aprender a escucharlo sin que la afecte tanto y que eso pasará con el tiempo. Eso sí, también hubo espacio para revelar la música que sí escuchaba Martín Elías, en casa y en cualquier momento: “Escuchaba mucho a su papá y al maestro Farid (Ortiz). Pero sobre todo a su papá. Le gustaban los clásicos, siempre fue un impulsor de no olvidar las raíces y respetaba a los maestros del vallenato”.

Aunque para muchos pueda ser extraño que Dayana Jaimes, como viuda del gran artista, prefiera no escuchar las letras que le dedicó y que ella inspiró, es natural y es la forma de llevar su duelo después de una relación que fue tan intensa y conocida por tantos.

Lo importante es que el recuerdo sigue allí y el legado también lo conoce Paula, la hija de Martín y Dayana, que estuvo presente en la entrevista para el programa matutino de Caracol Televisión.