En medio del lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico titulado ‘Sigo siendo Rafael Santos’, el hijo mayor de Diomedes Díaz recordó una anécdota con su padre.

(Lea también: Rafael Santos y sus excéntricos gustos: desde dientes de diamantes hasta negocio en Bogotá)

Se trata del día en el que Rafael Santos se graduó como bachiller y recibió un suntuoso regalo de parte de ‘El Cacique’.

Recuerda el cantante que, en esa época, cuando contaba con apenas 17 años, Diomedes Díaz le entregó 10.000 dólares (unos 88 millones de pesos a la moneda actual) en efectivo para que estudiara en cualquier universidad del mundo.

“Esto no lo tuve yo, esto no me lo dio papá a mí, pero te lo doy a ti porque las cosas son diferentes”, contó Santos que le dijo el ‘Cacique’.

Sin embargo, en los planes del primogénito varón no estaba el estudio y de inmediato le explicó a su papá por qué: “Lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de mí llegando amanecido un domingo pa lunes, a la universidad. A mí me gusta es el canto, cantando me siento vivo, cantando es la forma de acercármele a la gente, yo soy tímido. Papá yo le voy a decir la verdad, porque yo no quiero fallarle a usted nunca y no quiero que le vayan a decir: ‘vino el hijo de Diomedes, borracho, vuelto loco, y me dañó la clase’. Yo voy es a cantar”.

Ante tal revelación, Diomedes paró en seco a su ‘muchacho’ y le ripostó: “¿Ah, es que tú crees que vas a ser Diomedes? Otro Diomedes no va a haber, Santos. Pero vamos a hacer una vaina, coje 5 (5.000 dólares) que yo me voy a bebé 5 (5.000 dólares) y hacé lo que se te dé la gana”.

(Vea también: [Video] Rafael Santos sorprendió a su mamá con una serenata al estilo de Diomedes Díaz)

Cuenta el ‘Turpial’ que esos 5.000 dólares los invirtió en su primer trabajo discográfico al lado de Álvaro López.

En su primera grabación (1998) el joven nacido en Valledupar logró vender 70.000 copias del trabajo musical ‘Para la historia’ al lado de Álvaro López.

Rafael Santos presentó recientemente su nuevo álbum ‘Sigo siendo Rafael Santos’ al lado del acordeonero Jimmy Zambrano en un trabajo de 12 canciones inéditas en el cual combina el talento de juglares de la composición como Marciano Martínez y Chiche Maestre con nuevas generaciones como Sergio Luis Rodríguez Isaac Calvo y Milciades Cantillo.