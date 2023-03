En sus redes sociales, el cantante de música vallenata Rafael Santos, publicó un video en el que muestra la manera en la que celebró el Día Internacional de la Mujer con su madre Patricia Isabel Acosta.

En el clip, se ve al artista cantándole a su madre en la popular ‘Ventana Marroncita’, ubicada en La Junta: “Estamos en La Junta, vamos a aprovechar para ponerle serenata a mi mamá; así como hacía mi papá (Diomedes Díaz) en sus tiempos”.

Después, se ve a su madre, Patricia, asomándose a la ventana, mientras su hijo le dice: “Madre, recordando todas esas épocas bonitas de amor, toda esa historia hermosa que tuviste con mi padre, nos enseñas a todos los hombres a amar a las mujeres. Gracias por brindarnos esa historia de amor a toda Colombia y el mundo. Tú eres mi verdadero amor y por eso vengo a cantarte en este mes de la mujer, madre”.

Inmediatamente, el artista entonó, junto a un acordeonero, una de las canciones de su más reciente álbum musical: ‘El verdadero amor’.

“Todo el tiempo que he pasado junto a ti, me ha servido para estar cerca de Dios, todo el tiempo que has pasado junto a mí, me enseñó lo que es el verdadero amor. Por eso te digo gracias, gracias por darme un universo de colores, gracias por borrar de mi memoria esos dolores… Te tengo a mi lado y para mí tú eres el verdadero amor”, cantó Santos.