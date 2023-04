Seis años de ausencia de Martín Elías se cumplen este viernes 14 de abril de 2023, una fecha conmemorativa que les trae muchos recuerdos a su familia, amigos y a los fanáticos de sus éxitos en el género vallenato.

Dayana Jaimes, su viuda, y Martín Elías Jr., su hijo, han sido los que más han reflejado el dolor y la tristeza por un año más sin el ‘Terremoto’ con mensajes alusivos a su partida en sus redes sociales.

Uno de esos videos que hablan sobre los recuerdos de Martín Elías fue compartido por la Gobernación del Cesar en su cuenta de Twitter, una entrevista a Dayan Jaimes donde reveló que al fallecido cantante le preparan un gran homenaje al estilo de las grandes estrellas de la música a nivel mundial.

La Gobernación del Cesar alista un museo de cera en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata (CCMV), el cual queda situado en Valledupar.

Figuras como la de Rafael Escalona, Leandro Díaz, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Iván Villazón, Alfredo Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Omar Geles y Silvestre Dangond hacen parte de la primera fase de creaciones, según información de la Gobernación del Cesar en su sitio web oficial.

Pero no solo estas serán las únicas que engalanarán este espacio lleno de arte y cultura. En una segunda fase de creaciones estará la figura de Martín Elías Acosta, hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta. Al conocer esta noticia, Dayana Jaimes, viuda del cantante, se mostró muy feliz. También su hija Paula, quien al saberlo le hizo un pregunta que quebró a su madre.

“Cuando llegó esta noticia me puse muy contenta y un poco nostálgica. Le conté a Paula y me decía: ‘Y yo lo puedo abrazar y él me puede abrazar’“, contó la viuda del cantante vallenato en los micrófonos de la prensa de la Gobernación del Cesar.