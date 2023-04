Con la doble responsabilidad de defender el legado dejado por su padre Diomedes Díaz, de quien además heredó nombre y apellido, Diomedes de Jesús Díaz Acosta reapareció este jueves en el panorama musical, de la mano de la experiencia de Franco Argüelles, para lanzar su más reciente álbum ‘Un canto para ustedes’.

El segundo de los hijos de la unión entre ‘El Cacique de la Junta’ y Patricia Acosta, escogió el sexto aniversario de la muerte de su hermano Martín Elías para dar a conocer su trabajo discográfico, a manera de homenaje a quien lo apoyó y siempre quiso verlo cantar.

El cantante de 38 años recordó, en diálogo con EL PILÓN, la última vez que habló con su hermano, justo cuatro días antes del fatal accidente.

“Fue muy bonito porque sin querer queriendo nos despedimos, fue un Lunes Santo, él me había regalado para hacer 3 temas con Giovani Caraballo y quise mostrárselo allá en la finca, como nunca, me pegué unos tragos con él, nos abrazamos, lloramos, y me dijo: ‘yo con ese nombre quizás donde estuviera’… esa fue la última vez que lo vi”, recordó Diomedes de Jesús.