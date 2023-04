Cuando Martín Elías murió (a los 26 años), Dayana Jaimes tenía 30 años. Actualmente, seis años después de que el cantante falleciera, esta mujer tiene 35 (cumplirá 36 el 14 de junio), pero con el pasar de los años toma decisiones que la hacen ver mucho más rejuvenecida por dentro y por fuera.

La viuda del cantante vallenato ha tenido que sacar adelante a su única hija, fruto del amor con el hijo de Diomedes Díaz, y para ello se ha movido en varios ámbitos laborales. Además de eso, también se ha preocupado por su salud, razón por la que se hizo una cirugía.

En un video que ella hizo para su canal de YouTube dio detalles sobre la cirugía que se hizo y les explicó a sus seguidores cómo se sentía luego de esta intervención.

Dayana Jaimes: antes y después de su cirugía

En 2020, ella se sometió a una cirugía bariátrica, que en su caso es un ‘sleeve’ gástrico, pues le diagnosticaron obesidad en grado uno. Aunque los resultados se ven más en lo estético, ella los siente en diferentes ámbitos porque ha tenido cambios en lo emocional, su salud física, su salud mental y más, según ha explicado en diferentes oportunidades.

En una entrevista con ‘La red’, hecha en 2022, Dayana Jaimes contó que había bajado 32 kilos, pero, por lo que se ve en las fotos, actualmente parece tener un cuerpo más definido, así que seguramente el cambio ha sido mucho mayor para este 2023.

En esta foto de febrero de 2017, compartida en la cuenta de Instagram de Martín Elías, se ve cómo estaba ella cuando su esposo murió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de martineliasdiaz (@martineliasdiaz)

Luego de los cambios hechos en su cuerpo con buena alimentación, constancia en el ejercicio y la cirugía bariátrica, Dayana Jaimes luce así:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dayana Jaimes (@dayanajaimes55)

Además de esa cirugía, en La FM explicaron que ella en el pasado se había sometido a una liposucción, aunque, citándola, decía que “se perdió hace mucho” por sus constantes subidas y bajadas de peso.

Además de estas cirugías, la emisora dio a conocer que también se sometió a una cirugía de aumento de senos y a una bichectomia en el 2016. Además de inyectarse los labios.

Dayana Jaimes: su trabajo antes y después de la muerte de Martín Elías

Cuando murió el cantante, ella estaba dedicada a las labores del hogar. De hecho, en RCN dijeron que había un acuerdo entre Dayana Jaimes y Martín Elías para que ella estuviera con Paula Helena sus primeros años de vida, a pesar de que ella es profesional en comunicación social.

Luego de la muerte del cantante, ella fue criticada porque se incorporó como parte de la oficina de prensa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cesar.

Aunque ella no ha mostrado a qué se dedica actualmente, sí se ha seguido preparando y en marzo del 2022 obtuvo un grado como mágister en desarrollo social de la Universidad del Norte.

Gracias a sus habilidades comunicacionales y su reconocimiento nacional, Dayana Jaimes también ha sido presentadora en varios eventos de la costa atlántica y ha servido como imagen para varias campañas de publicidad de diferentes empresas.

De hecho, en sus redes sociales ha promocionado diferentes productos y muestra un poco de su trabajo como modelo.

¿Dayana Jaimes tiene novio?

Son pocas las veces en las que ella ha hablado de su vida sentimental desde que murió Martín Elías, aunque es una de las preguntas que más le hacen. Lo que sí es cierto es que en una oportunidad confirmó que tenía una relación sentimental con un hombre del que no quería dar muchos detalles.

“No es que tenga mi relación escondida, si no que prefirio guardar esa prudencia y mantenerlo para mí como algo muy personal”, dijo a ‘La red’ en una oportunidad.

(Vea también: Dayana Jaimes revivió chat con Martín Elías y mostró nostalgia por otro año de su muerte)

Aunque nunca se confirmó, muchas personas especularon que Dayana Jaimes tuvo una relación en 2021 con el joven abogado Juan Camilo Burbano Ibarra, que es concejal del municipio de Manaure, ubicado en el departamento de La Guajira. Las especulaciones surgieron por una foto en la que ellos aparecían juntos durante el grado de la comunicadora social.

Posteriormente se dijo que ellos habían terminado, razón por la que en 2022 surgieron rumores sobre un supuesto noviazgo entre Dayana y Juanda Caribe, ‘influencer’ recordado por su participación en ‘Masterchef’.

Ella no lo confirmó ni lo negó, pero con sus palabras casi que se descartó ese rumor. “No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas [cuentas de Instagram de chismes], porque todo lo hacen con el morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie”, aseguró.

Para este 2023, Dayana Jaimes confirmó que está soltera. “No tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona; claro, estoy viva. Digamos que desde que comenzó el 2023 no he tenido tiempo, no sé, he conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, dijo y acabó con las dudas.