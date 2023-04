Desde hace varias semanas se está especulando que la relación sentimental que sostiene la cantante y actriz con el DJ no está pasando por su mejor momento.

De hecho, en uno de los recientes programas de ‘Lo sé todo’ señalaron que la historia de amor entre ambos había llegado a su fin definitivamente pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

“Carolina Gaitán ha roto definitivamente la relación con el empresario Nicolás Nohra. Uno de nuestros flechos que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’”, dijo en esa oportunidad el periodista Ariel Osorio.

Qué dijeron Carolina Gaitán y Nicolás Nohra sobre supuesta ruptura

Este jueves en el mismo programa de entretenimiento se volvió a tocar el tema, ya que le preguntaron a cada uno si era cierto que habían terminado. Sin embargo, sus respuestas fueron muy confusas.

—¿Tu corazoncito cómo está? ¿Estás soltera, comprometida?— le preguntó el periodista a la actriz en medio de un evento.

—Ustedes no me perdonan una… En este momento estoy contenta y no les voy a decir más—, respondió con una risa nerviosa Gaitán, quien se apartó de la cámara para no recibir otra pregunta al respecto.

En el caso de Nohra, quien fue consultado en otro evento al que asistió sin la también cantante, sus afirmaciones no dieron pista alguna sobre si sería cierto el fin del noviazgo.

—Hay un rumor de que terminaste con Carolina Gaitán, ¿es cierto o no?— consultó el periodista.

—Tú sabes que no me gusta hablar de mi vida privada en cámaras, entonces mejor dejar así— respondió el DJ.

—Te preguntamos con mucho respeto. ¿Es cierto o no? Porque las fotos todavía están en tus redes— insistió el comunicador.

—Tú sabes que no me gusta hablar de mi vida privada— contestó con risa nerviosa el empresario.

—Pero por qué se dejaron de seguir [en Instagram]— volvió a preguntar el reportero de ‘Lo sé todo’.

—Seguimos normal. Todo ha estado bien— mencionó Nohra.

—O sea están juntos…— agregó el periodista.

—Sabes que no me gusta hablar de mi vida privada y nunca lo he hecho, mejor dejar así. Estoy tranquilo— concluyó el DJ.

Aunque ninguno confirmó o negó las especulaciones, en el programa de chismes mantuvieron su versión de que ya no estarían juntos desde hace varios días.