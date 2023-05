Una cuenta de Tik Tok dio a conocer una entrevista que le hicieron a la cantante de música vallenata Ana del Castillo. En el clip le cuentan que algunas personas ven rasgos parecidos entre ella y la cantante Selena Quintanilla, reconocida por interpretar la canción ‘Como la flor’.

“¿Sabías que te comparan mucho con Selena?”, le dicen inicialmente. Con su particular forma de responder, Ana manifiesta: “Cuando Selena estaba viva no había tiempo para operaciones, ¿cuándo viste una cirugía estética en ese tiempo? Y esa mujer era una cosa loca, un reloj de arena. Era una mujer que tenía una boca pronunciada, una belleza latina, exótica. Que me comparen con Selena para mí es un halago, porque ustedes no me han visto recién levantada, soy fea y con lagañas”, dijo la artista vallenata.