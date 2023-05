“Nací un 12 de mayo de 1980. He disfrutado la vida. Y el día que me toque partir. Me voy feliz, muy feliz”, tal cual lo dice el cantante vallenato Silvestre Dangond en su canción ‘Si yo supiera’, este viernes cumple 43 años, y la noche del jueves lo celebró en Miami con una presentación musical en la licorera Liquor Dreams.

Pese a ser uno de los artistas más conocidos del género vallenato, quizá usted no conocía estos 9 datos curiosos sobre él.

1: Antes de incursionar en el mundo de la música, Silvestre vendía empanadas frente a la Terminal de Transportes de Valledupar, y con eso ayudaba a sus papás.

2: Cuando decidió entrar en la industria musical, su primer empleo fue en un bar de La Calera, Cundinamarca, pero su trabajo ahí solo duró un par de días.

3: ¿Sabía que le apodan ‘El chivas’? Ese seudónimo el urumitero se los ‘ganó’ porque era el encargado de servir el trago en las serenatas y toques que se hacían en su natal Urumita, La Guajira.

4: A sus 20 años, Silvestre sufrió de obesidad y llegó a pesar 130 kilos.

5: En una ocasión, el urumitero cantó en un concierto recién operado, se había sometido a una lipectomía y una liposucción, y se presentó con faja y drenando sangre, las enfermeras lo esperaban detrás de la tarima junto con un médico.

6: Silvestre es el cantante vallenato más cotizado, y cobra hasta $ 100 millones por cada presentación musical.

7: Cuando decidió irse a Bogotá, ‘Silve’ cantó por trago y comida en tiendas y apartamentos de la ciudad.

8: En una presentación que tuvo en Aguachica, Cesar, el cantante se cayó de las escaleras de la tarima por intentar hacer una entrada ‘triunfal’. Pero nadie lo vio porque el escenario estaba oscuro.

9: El artista estuvo a punto de cantar en el programa ‘Aló Presidente’ del exmandatario venezolano Hugo Chávez, pero un trancón en la vía impidió que el cantante llegara a tiempo.