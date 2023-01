En la noche del domingo 29 de enero de 2023, cuando nadie se lo esperaba, llegó un video publicado en el Instagram de Wilfran Castillo en el que apuntaba directamente a lo que dijo Yina Calderón sobre él y la supuesta orden de bajar el video que la DJ de guaracha electrónica hizo de ‘Cómo duele el frío’.

Además, el compositor también se refirió a la emisora ‘Tropicana Estéreo’, por avivar la polémica.

A finales de 2022, cuando salió la versión de esta reconocida canción, pero en ritmo electrónico, con la voz de la huilense y con un video muy escandaloso y polémico, el propio autor de la canción dijo que no iba a tomar medidas y que simplemente era ignorancia de los derechos de autor. Pero iniciando el 2023, Calderón reveló que YouTube había bajado el video por un reclamo del propietario de los derechos.

Ante esta situación, en una entrevista llena de temas polémicos, Yina dijo a los micrófonos de Tropicana lo siguiente sobre Wilfran: “El tipo es un hipócrita, solapado, mentiroso, que no es capaz de decir las cosas de frente y sin anestesia, el Wilfran ese. Y me mandó a bajar la canción de TouTube… Que mar!>@ tan faltón, tan poca palabra, tan lambón… Me la mandó bajar a las espaldas; cobarde, poco hombre”.

Wilfran Castillo advierte a Yina Calderón de retractarse o la demandará por sus ofensas

En el mencionado video, Castllo mantiene un tono bajo y calmado, incluso explica que Yina puede estar peleando sola y que no tiene ánimo de afectarla. Pero al acordarse de lo que le dijo, empezó a subir los ánimos: “Ha usado palabras altisonantes, descalificantes, que ofenden mi personalidad. Me ha tratado hasta de mar!>@… De falso, de hipócrita, ha salido imitándome”.

El autor de esta canción, que también tiene otras letras y composiciones famosas, que han servido para ‘covers’ y no ha tenido un lío así, afirma que no le ha favorecido y tampoco se beneficia su fama, obra y carrera, con la versión que sacó la polémica exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Pero negó que hubiera mandado bajar el video de las plataformas y redes: “¿Pa’ qué vamos a demandar a esa ‘loca’, si ella no me ha causado ningún perjuicio y tampoco me suma?”.

Pero alejándose del tema musical, llegando al aspecto personal y de respeto, Wilfran Castillo sí exige que Yina Calderón aclare y se retracte de lo que dijo de él:

“Quiero pedirle, públicamente, a Yina, que se retracte de haberme tratado como lo hizo. No por mí, por ella, porque está quedando como una persona desadaptada, díscola, que no coordina antes de hablar…Ella es una mujer, con una mujer jamás pelearía”

Y las advertencias siguieron, porque las palabras que dijo en medio de la entrevista radial, llegaron a él y parece que no está dispuesto a que su nombre quede en tela de juicio. “Sigue metiéndose con mi personalidad, honra, desempeño profesional. Diciendo que soy una basura de persona, que le mentí”, explicó con tono molesto y antes de aclarar que jamás habló con ella y no tendría por qué hacerlo:

“Nunca he hablado con ella, a esa señora no quiero conocerla. De hecho, cuando hablé con mi abogado le dije: – Evite, por favor, todo contacto con esa señora. No hagamos nada, dejemos todo ahí, no es la persona con la que quisiera saludarme. Para que entiendan la repugnancia que me causa esta chica”.

Castillo mantuvo su malestar y en otro de los apartes del extenso video, dijo que “la paciencia y la decencia, tienen un límite, la caballerosidad también tiene un límite”. Y en ese momento mencionó a ‘Tropicana Estéreo’, dejando entender que hay alguien en el medio que también es responsable de esta situación:

“Me trató muy mal, remedándome, en la emisora ‘Tropicana’. Auspiciada por una persona que, parece, que le gusta todo esto. Que siempre ha estado involucrada en escándalos, que promueve este tipo de entrevistas. Y con todo el respeto que se merecen los profesionales del periodismo, estas cosas hay que manejarlas con mucho tacto”

Wilfran no dio nombres de la persona a la que se refería en la emisora, pero sí dijo que podría demandar a Yina, si no se retractaba y aclaraba todo lo que dijo de él. Sobre todo, porque sostiene que no mandó bajar el video, que sus abogados tampoco y que su socio, con quien compuso ‘Cómo duele el frío’, es ajeno a este tipo de temas.

Y para que quedara todo claro y no solo como una simple amenaza, Wilfran Castillo lo repitió y dio plazo para que Yina Calderón actúe:

“Si no se retracta, de aquí a una semana, de todas las acusaciones falsas que hizo. O si tienen prueba de que yo fui quien mandó a bajar su canción de YouTube. Su video bizarro, un video asquerosísimo. Si tiene una sola prueba de eso, que la saque y diga…

Si no tiene eso, porque sé que no lo va a conseguir, que se retracte, porque si no lo hace, es muy posible que los abogados que defienden mis derechos, sí puedan demandarla”

Queda claro que el lío legal podría llegar por las palabras de la huilense, no por la canción, pero todo llega al mismo punto y la polémica sigue abierta.