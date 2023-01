Así como cuando ha prometido que va a dejar de tomar y no cumple lo que le dice a su familia y fieles seguidores, tampoco cumplió el propósito de no buscar peleas, que hizo iniciando el año 2023. Hace unos días, cuando confesó que terminó con su novio y se tomó unos tragos de más, terminó atacando a sus críticos del público y de redes sociales.

Pasó en medio de una transmisión en vivo, sobre las 5 de la mañana, por medio de uno de sus perfiles de Instagram. Y los apuntados fueron los mismos de siempre, pero esta vez con más groserías y menos sarcasmo, tal vez, por cuenta de haberse pasado de copas.

Yina Calderón, borracha, atacó a todos los ‘influenciadores’ que le caen mal

Mientras pedía aguardiente, cantaba una de sus canciones de guaracha electrónica y pedía que le subieran y le bajaran el volumen a la música, Yina Calderón se desahogó con todo. Empezó hablando de los seguidores de redes sociales, que la atacan y critican, sin piedad, por sus comportamientos:

“Estoy borracha, se los digo de frente. Ustedes me trataron re mal. Yo fui la más tratada mal y ustedes lo saben. Ustedes me trataron re mal y yo, ni siquiera, sabía por qué. Por ser lo que yo soy y voy a ser siempre”.

El siguiente turno fue para Andrea Valdiri, con quien ha tenido una serie de polémicas y desencuentros en redes, pero que supuestamente no iba a volver a referirse a ella:

“¿Por qué me cae mal Andrea Valdiri? Porque es una gono… y una mentirosa. No es nada de lo que ustedes creen”.

Y no contenta con estas fuertes palabras, después se fue en contra de ‘La Liendra’, con quien también tiene antecedentes de peleas por redes, y que alguna vez se burló de ella públicamente:

“¿Por qué me cae mal ‘La Liendra’? Porque es igual, pero se ha caído, porque Dios le demostró que, sin Instagram, nadie es nadie”.

Siguió en la fila Yeferson Cossio, otro de los ‘influenciadores’ con los que no ha tenido buena relación, incluso Yina puso a su propia mamá a burlarse de él. Pero hay que sumar que recientemente tuvo palabras fuertes en contra de su hermana.

“¿Por qué me cae mal Cossio? No me caía mal. ¿Por qué me cae mal? Una gono…, cree que tiene la plata de la vida y no tiene nada. Hoy puedo tener plata y mañana, la chim…. No se crean todo el cuento de las redes sociales”.

Y uno de los problemas recientes de Calderón, fue con Aída Victoria Merlano, por hablar de su noviazgo con ‘WestCol’, afirmando que ella lo buscó para posicionarse en Twitch y que no le interesaba realmente. Pues ahora que afirman que ya no están juntos, la huilense ‘contraatacó’ con burlas:

“¿Con quién seguimos? ¿‘WestCol’? Aída se lo com… y lo botó (risas). La verdad”.

Para finalizar esta polémica transmisión, Yina Calderón aceptó las críticas en su contra, pero dijo que los demás ‘influencers’ no son lo que muestran en redes:

“Si me toca condenarme, por lo que les estoy diciendo a ustedes, hágale. (Dicen de ella) – Esa vieja está borracha -, yo siempre he sido así, ya. Y si mañana me graban diciendo esto, me importa un cu…, pero siento que todas esas gono… que ustedes creen que son buena gente no lo son”.

Y la despedida, ‘por todo lo bajo’, volvió a tener como protagonistas a Cossio y ‘La Liendra’, reflejando que ella tiene graves problemas con ellos y sigue pensando igual: “¿Cuál Yeferson Cossio? Cossio ni qué hijue…, no se dan cuenta que ese ‘man’ gana por todos. Y si me toca condenarme por eso, me condeno. Y lo peor que pueden decir de mí: Que soy una gono… pero el día que Yeferson Cossio o ‘La Liendra’ les paguen mal, se acordarán de mí. ¡Y chao!”.