Según ha dicho la propia Yina Calderón, el año 2023 va a ser de cambios y menos peleas, pero en los primeros días ya hemos visto que sigue igual de ‘picante’ y polémica. El pasado domingo 15 de enero, desmintiendo una versión que la relacionaba con supuestas críticas en contra de la hermana de Yeferson Cossio, terminó con una afirmación mucho peor que el mismo rumor.

La huilense ya tuvo algunos problemas y encontrones con la familia Cossio, por críticas a lo que hace Yeferson en sus redes sociales, además, por la relación que el mismo ‘influenciador’ tuvo con Aída Victoria Merlano. Pero ahora, apuntó a la hermana del joven y puso en duda lo que hace en su vida.

El ataque de Yina Calderón a hermana de Yeferson Cossio por críticas a Shakira

El contexto es extraño, porque todo se dio por las críticas que hizo Cintia en Twitter a la canción de Shakira y por la comparación que hizo entre Ferrari y Twingo: “Acabado el delirio de Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por twingo. Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal”. Aunque no mencionó a la cantante barranquillera, quedó claro que la letra no le gustó y critica a las personas que piensan así.

Hasta ahí, es asunto de Cossio y lo que dice la famosa canción, pero Yina afirmó que la estaban señalando de pronunciarse sobre el tema y ella desmintió que hubiera dicho algo sobre esta opinión. Por eso salió a desmentir todo:

“Estaban diciendo, por ahí, que yo estaba criticando a Cossio porque había criticado la canción de Shakira, que porque a las mujeres les gusta que las traten como objetos. Yo no sé, una mie… así. Y empiezan a decir que yo estoy atacando…”.

Y después, Calderón quiso aclarar que no tiene nada en contra de la ‘influenciadora’, pero no encontró mejor forma de terminar su defensa que afirmando que ella vendía su cuerpo y que no es coherente que hable de las mujeres que se sienten ofendidas por ser tratadas como objetos:

“Bebés, primero que todo: Yo no tengo ni put… idea qué fue lo que dijo ella. Segundo: Yo contra esa muchacha no tengo nada. Sí, pienso que, ¿para qué se pone a criticar de objeto si ella vende la cu…? Es doble moral”.

Sin dar mayores explicaciones y sin aclarar si tenía pruebas o argumentos para decir que Cossio se vendía, Yina Calderón cambió de tema y terminó con risas su publicación: “Pero yo no tengo nada que ver ahí, dejen de meterme en chismes”.

Y como las dos implicadas son polémicas y no se guardan nada, pareciera que pronto llegará una respuesta de la señalada. Sobre todo, porque la afirmación pone en duda aspectos privados y delicados.