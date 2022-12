Parece que Yina Calderón ahora tiene en la cabeza sacar un programa de chismes y entretenimiento, inicialmente para emitirse por medio de sus redes sociales. Y por esta razón, justificando las cosas que dijo sobre la vida privada de Aída Victoria Merlano, salió a decir que ella es la culpable de contar y revelar asuntos que serían privados para cualquier persona del común.

Lo hizo por medio de videos publicados en Instagram, en los que no solo señala a su supuesta amiga, también afirma que ella seguirá haciendo estos comentarios, ya que es lo que la gente quiere saber y escuchar. Además, no ofreció disculpas, después de hablar de una versión falsa que ella siguió difundiendo y no se tomó el tiempo de confirmarla.

(Vea también: “De lealtad, no tienes idea”: Aída Victoria estalló con Yina Calderón por hablar de su vida)

Yina Calderón culpó a Aída Victoria Merlano de revelar su vida privada y justificó el ‘chisme’ que armó

El contexto es muy enredado, pero se puede resumir contando que ‘WestCol’, actual pareja de Aída Victoria, subió un video en el que decía que su novia le había confesado que no había olvidado la relación que tuvo Yéferson Cossio. Además, habló de algunas diferencias en sus zonas íntimas, que la barranquillera supuestamente le habría confesado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

Pero la propia Merlano, molesta y en tono de regaño, salió a aclarar que nada de eso era cierto y que su novio había hecho ese video creyendo que era una broma. Pero Yina, que ahora quiere incursionar en el mundo de la farándula, no se enteró de la aclaración y empeoró las cosas con sus palabras y puntos de vista sobre su “amiga”.

Ante este escenario, Aída Victoria salió a poner en su lugar a Yina, aclarándole que no eran amigas y que tampoco tenía ningún derecho en hablar cosas que no le interesan ni tiene información real.

Después de todo esto, Calderón salió a justificarse, contradijo a Aída Victoria y parece que la retó a que se aguante lo que diga de ella, porque es lo que paga al estar en redes sociales, contando su vida y detalles íntimos: “No voy a agrandar la situación porque, aunque Aída diga que no, yo la considero mi amiga.

Lee También

¿Cuál fue la falla? Que en el programa tengo una sección donde hablamos de lo que está pasando, el que está ‘dando lora’, el que se metió, de este romance, el que hizo y que no hizo”.

Lo que Yina Calderón llama como “el programa”, realmente es ella hablando de rumores y situaciones de la vida de otros ‘influenciadores’ y famosos, por medio de las historias de sus diferentes cuentas de Instagram. Pero ella lo considera ya un programa formal y por eso le dijo a Merlano, y a los demás, que se quejan de sus opiniones:

“Si ustedes quieren que en el programa no hable de la vida de ustedes, no la hagan pública… Si usted va a hacer todo lo de su vida pública, señor personaje público, aguántese que los medios de comunicación y de entretenimiento, hablen de usted…”

La justificación de Yina Calderón siguió y, a pesar de la desinformación, terminó opinando sobre ‘WestCol’ y sus acciones. Casi que anticipando que iba a terminar mal la relación con Aída Victoria:

“Lo de Aída, sí, hubo una confusión. El que dijo que ella había dicho que el p… de él (‘WestCol’) era más chiquito que el del otro (Cossio), fue el novio, aún peor.Pero ‘el que se acuesta con niños…’. Igual, traté de ser lo más objetiva de la vida, no voy a agrandar la situación, por ser Aída. Fuera otra, ‘me enciendo’. Esperaremos a ver en qué terminan estos dos ‘tortolitos’, ‘echen sus apuestas’ y digan. Los miraré diciendo: – Yo les dije, yo les dije-”