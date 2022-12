Son demasiados los cruces, discusiones, polémicas y problemas que ha tenido Yina Calderón, por lo que dice en sus redes sociales, la mayoría de veces recurriendo a la vida privada de los demás. Y en esta oportunidad, por opinar de una situación falsa de la vida de Aída Victoria Merlano, volvió a quedar muy ‘mal parada’ la huilense.

‘WestCol’, el joven y polémico novio de la barranquillera, hizo un comentario de mal gusto y falso sobre la relación que ella tuvo con Yéferson Cossio tiempo atrás. Ella salió a aclararlo, a desmentir que hubiera hablado de su vida privada y hasta regañó a su actual pareja.

Yina, ante esta situación y sin saber que todo había quedado desmentido, quiso hablar de lo que, supuestamente, había dicho la mujer a la que ella considera su amiga. Pero todo le salió muy mal porque la misma Merlano salió a hablarle por ‘irse de lengua’ y decir que eran amigas, cuando no tienen contacto frecuente.

Aída Victoria Merlano estalló con Yina Calderón por hablar de su vida privada

En las historias de Instagram de Aída Victoria se encontraron cortes de todo lo que dijo Yina sobre el falso rumor de ‘WestCol’ y Cossio. Esto fue lo que se vio en la cuenta de la ofendida:

“¿Aída? Ustedes saben que es amiga, yo la considero amiga, me cae muy bien. Pero como dicen las noticias del entretenimiento de este país, que Aída dijo que ‘WestCol’, su actual novio tiene el p… chiquito y que Cossio tenía la cosa más grande. Eso lo dice ella ‘mamando gallo’, lo dice por ‘show’, por estrategia, porque los quiere tener a ustedes así (pegados)…”

Calderón no solo se atrevió a hablar del rumor, también afirmó que ‘su amiga’ no había superado la relación con su expareja: “¿Por qué Cossio? Porque ella no lo saca de la cabeza. Ella lo nombra, lo nombra, lo nombra, lo nombra. Y el otro ya sabe, ‘WestCol’ sabe que Aída está tragada de Cossio…”.

Todo esto fue demasiado para Aída Victoria Merlano, que en un par de historias, con evidente molestia y poniendo todo en su lugar, le habló de frente a Yina Calderón:

“Mira, Yina: Entre las tantas barbaridades que estás hablando en esas historias, a mí, lo que más me sorprende, es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga. Uno a un amigo no le pega una ‘puñalada trapera’. Y uno, cuando es amigo, es leal. Y tú, de la palabra lealtad, no tienes ni idea, porque la pasaste por el piso en todas las historias”.

Merlano también puso en duda la intención de Calderón y desmintió todo lo que dijo: “Esos comentarios, jamás los hice, yo jamás hablé del miembro de nadie, ni en privado ni en público. ‘West’ hizo un chiste, con un comentario que no debió hacer. Pero ese es otro asunto…”.

Y finalmente, para terminar su fuerte desahogo, Aída Victoria le aclaró a todos que no tiene relación cercana con Yina y la cuestionó por sus métodos para ganar seguidores en su perfil de Instagram dedicado a promocionar sus fajas.

“¿Hablo y hablo, con quién? ¿Contigo? Que la última conversación que tuvimos fue en abril… ¿De dónde sacar que yo no lo supero, si tú y yo llevamos 8 meses sin sostener una conversación? Debería darte pena, decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera, Yina. Sobre todo, desde una cuenta de empresa, que está privada y para ver lo que tú publicaste, hay que seguirla. Espero que vendas muchas fajas, Yina. Feliz navidad”

Así quedó todo claro; Aída Victoria Merlano no habló de ningún tema privado con ‘WestCol’, mucho menos de su relación con Yéferson Cossio. Y Yina Calderón no es amiga de la barranquillera, ni siquiera hablan con frecuencia.