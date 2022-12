Al igual que sucedió hace unos días cuando le pegó una parada a una mujer en redes sociales, Aída Victoria Merlano salió al paso luego de que su novio ‘Westcol’ soltó una polémica frase.

El joven ‘streamer’, que tiene un vínculo sentimental con la barranquillera en medio de controversias, abrió la polémica al soltar una afirmación sobre ella y Yeferson Cossio.

La aseveración incluyó temas íntimos sobre la pasada relación que tuvo la ‘influenciadora’ con el antioqueño, lo que provocó pullas en contra de ella. De ahí, les puso el pecho a esos ataques.

Lee También

La creadora de contenido hizo una transmisión en vivo por medio de su cuenta personal de Instagram, en donde expresó la molestia por los mensajes punzantes que recibió.

“Me voy de las redes sociales porque me tienen mamada. Mañana se van a levantar y ya no voy a estar en este Instagram porque me tienen hasta aquí [se señaló la coronilla]”, afirmó.