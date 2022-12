La madre de Aída Victoria Merlano sorprendió con dos historias en las que se mostró muy cariñosa con Lumar Alonso, un exnovio de la joven al que dijo que ama y calificó como un hijo más.

Estas fueron esas postales que envió la excongresista desde sus espacios digitales.

La ‘influenciadora’, que hizo pública la ruptura de su más reciente relación sentimental con un hombre menor que ella, había dejado pasar esas publicaciones en redes sociales.

No obstante, durante una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Instagram, la barranquillera salió al paso sobre ese tema y quedó expuesta su actitud al respecto.

Durante el mencionado ‘live’ que hizo la creadora de contenido, una persona le preguntó en forma sarcástica por sus “dos hermanos”, a lo que Merlano de inmediato respondió que “dejara el bullying”.

“Yo no voy a hablar sobre esa situación, querida, porque yo con esa gente no me hablo, entonces yo no tengo nada que decir de ellos. Continuemos”, aseguró, cortante.