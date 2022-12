El ‘influencer‘ grabó un video desde su cuarto de hotel en Catar en el que bromea acerca de un tema muy delicado.

A modo de chiste, Westcol habla de cómo las mujeres en países como Catar tienen coartadas sus libertades y cómo eso, para él, tiene un inesperado lado positivo.

“Les voy a comentar algo. Imagínense que aquí en Catar no existen las mujeres bandidas. No existen. Si acá hubiera una mujer bandida, la meten a la cárcel y la prenden a latigazos”, dijo el ‘influencer’ en un video viralizado en redes.

Posteriormente, lo lleva más allá y dice que las mujeres de una ciudad particular no podrían pisar ese país de Medio Oriente.

“Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie“, agrega el novio de Merlano entre risas.

De inmediato, en redes le cayeron decenas de críticas por la forma en la que habla de algo que en el fondo es muy grave. Las mujeres son severamente castigadas bajo la ley islámica por comportamientos normales en occidente.

Al ver la lluvia de críticas, Westcol subió otro video en el que cuenta que lo que dijo a modo de broma no representa su pensamiento acerca de la cultura de Medio Oriente.

“Yo no dije que era el paraíso. Mucha gente entendió. Lo dije porque aquí las mujeres son fieles. Cada quien con sus culturas y en eso no me meto. No lo dije con esa intención”, expresó el ‘influencer’.